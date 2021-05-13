В графстве Оксфордшир (Великобритания) на продажу выставили дом, в котором жила знаменитая писательница Агата Кристи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на международное агентство недвижимости Savills.
"Дом Агаты Кристи - это знаковый объект для Великобритании, настоящий трофей, который с годами будет только прибавлять в цене Оксфордшире. Стоимость объекта оценивается в 2,75 млн фунтов стерлингов или 288,2 млн рублей", - отметила директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова.
Агата Кристи и ее супруг приобрели дом в Уоллингфорде в 1934 году. В нем Кристи прожила вплоть до смерти в 1976 году. Именно в этом доме были написаны некоторые книги о детективе Эркюле Пуаро и большинство романов о Мисс Марпл. На фасаде дома была установлена табличка, посвященная Агате Кристи.
Площадь трехэтажного особняка, построенного в XVII веке, составляет 581 квадратный метр. В нем обустроены пять спален и четыре гостиных зоны. К дому примыкает сад площадью 2 гектара, который спускается к реке Темзе. На территории поместья также расположен гостевой дом с одной спальней.
????????IF WALLS COULD TALK: Winterbrook House, Home to Agatha Christie for 40 Years, for Sale in England's Oxfordshire https://t.co/dyzL3uRuCI via @MansionGlobal— Nita Prose (@NitaProse) April 18, 2021
Как отмечает Mansion Global, нынешние владельцы поместья Кристи купили его в 2002 году за 1,24 млн фунтов стерлингов. При этом на момент покупки Грегор Кляйнкнехт и Карен Холтерман не знали, что ранее дом принадлежал Агате Кристи.