Moscow-Live.ru Верховный суд подтвердил незаконность дарения сыном Виктора Черномырдина двух дач в Горках-10

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Верховный суд РФ подтвердил признание недействительными сделками договоров дарения семиэтажной дачи с двумя подземными этажами, а также трехэтажной дачи и земельного участка в поселке Горки-10 на Рублевке, заключенных между сыном бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина Виталием и его дочерью (внучкой Виктора Черномырдина) Марией.

Как сообщает РАПСИ, Мария Черномырдина и "Газпромбанк", в залоге у которого находилось подаренное имущество, пытались обжаловать в Верховном суде определение Арбитражного суда Москвы от 20 декабря 2019 года, постановления апелляции от 26 февраля и кассации от 13 июля. Ранее арбитраж применил последствия недействительности сделок в виде возврата в конкурсную массу Виталия Черномырдина земельного участка площадью более 5 гектаров, 7-этажного дома площадью 1900 квадратных метров и 3-этажного дома площадью 647 квадратных метров.

Из материалов дела следует, что спорные сделки были совершены между отцом и дочерью по смыслу п. 3 ст. 19 закона о банкротстве. На момент совершения оспариваемой сделки Виталий Черномырдин отвечал признаку неплатежеспособности, о чем свидетельствует ряд судебных решений о взыскании задолженности в пользу кредиторов. Это обстоятельство позволяет квалифицировать договоры дарения в соответствии со статьей 19 закона о банкротстве как сделки с заинтересованностью. Арбитражный суд не принял доводы Марии Черномырдиной, которая утверждала, что "не знала и не могла знать о наличии признаков неплатежеспособности должника". Заявление о признании сделок недействительными в суд подал финансовый управляющий имуществом Черномырдина Руслан Губайдулин.

В решении ВС говорится, что в ходе рассмотрения дела все суды пришли к выводу, что сделки дарения фактически были направлены на вывод активов из конкурсной массы во вред кредиторам.

Отметим, что в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство об установлении временного ограничения права на выезд Виталия Черномырдина из России. Это ограничение будет действовать до завершения или прекращения производства по делу о его банкротстве.

Процедуру реструктуризации долгов в отношении Виталия Черномырдина арбитраж ввел в сентябре 2017 года, признав обоснованными требования банка ВТБ к должнику в размере 304,4 млн рублей. Между тем крупнейшим кредитором, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, является металлургическая компания "Северсталь", отмечает РИА "Новости". Обязательства перед ней оцениваются в сумму около 18 млрд рублей.