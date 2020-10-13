AndreyPopov / DepositPhotos В России установлен новый рекорд по объемам выдачи ипотеки за месяц

AndreyPopov / DepositPhotos

По итогам сентября российские банки выдали 169,4 тыс. ипотечных кредитов, на 16% больше, чем в августе и на 65% больше по сравнению с сентябрем 2019 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным госкомпании "Дом.РФ" в сентябре было выдано 180-185 тыс. кредитов на общую сумму 470 млрд рублей. Таким образом, в сентябре был установлен новый рекорд по объему выдачи ипотеки за месяц, который заметно превзошел рекорд, установленный в августе (148 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей).

Значительная доля в общей выдаче ипотеки пришлась на кредиты по льготной ипотеки. По данным "Дом.РФ", в сентябре было выдано около 47 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму более 140 млрд рублей. В "Сбербанке" 90% кредитов на покупку квартир в новостройках выдается по льготной ипотеке, пишет "Коммерсант".

Ажиотаж на рынке в сентябре эксперты связывают с неопределенной ситуацией с программой льготного кредитования. Ее действие должно было прекратиться 1 ноября, и многие спешили в банки за кредитами на жилье. Теперь же власти решили продлить программу до конца 2021 года.

В ОКБ также отметили, что до рекордного значения вырос и средний срок кредита, который составил 200,7 месяца (почти 17 лет). По словам эксперта по ипотечному кредитованию Сергея Гордейко, этот показатель растет за счет того, что при существующих ставках прирост сроков кредита не приводит к существенной переплате и предполагает даже более выгодные условия для заемщиков. Кроме того, снизился средний возраст заемщиков - их не пугает длительный срок выплаты кредита.

В свою очередь руководитель центра ипотечных продуктов и цифрового бизнеса "Росбанка" Игорь Дмитриев отметил, что доступность ипотеки серьезно компенсировалась увеличением стоимости недвижимости, и поэтому выросли сроки кредитов. "Все больше сделок проводится с минимальным первоначальным взносом: у части клиентов нет значительных накоплений, у другой - цель оставить часть средств на ремонт", - рассказал он.