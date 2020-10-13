Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Госдума приняла во втором чтении законопроект о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Госдума 13 октября приняла во втором чтении законопроект об изменении размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований.

Речь идет о поправках в Жилищный кодекс РФ, которые исключают из него положение, согласно которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления и (или) качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф. Вместо этого авторы законопроекта предлагают снижать для потребителей плату за некачественные услуги ЖКХ.

"Законопроектом предусматривается изменение последствий предоставления коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества предоставления коммунальных услуг. В частности, устанавливается, что в указанных случаях изменяется размер платы за коммунальные услуги в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, вместо выплаты потребителю штрафа, как это предусмотрено в настоящее время", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также законопроект устанавливает, кем осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги, а также порядок взаимодействия в этом случае ресурсоснабжающей организации и лица, ответственного за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

При ненадлежащем исполнении обязанностей лицом, которое несет ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, ему придется компенсировать ресурсоснабжающей организации расходы, фактически понесенные ею вследствие изменения размера платы. При этом компенсация предусмотрена только в случае, если сама организация надлежащим образом исполняла обязанности по поставке соответствующих ресурсов до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома, пишет РБК.

Если же нарушение непрерывности предоставления и (или) качества услуг произошли до указанных границ, то ресурсоснабжающая организация производит изменение размера платы за коммунальные услуги в установленном правительством порядке.