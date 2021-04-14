Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о расширении программы софинансирования ипотеки для многодетных семей

duma.gov.ru

Госдума 14 апреля приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, уточняющий цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Во втором чтении этот законопроект был одобрен накануне.

В документе предлагается распространить программу на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства. Также многодетные родители смогут использовать выплату для приобретения строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве и для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Кроме того, получить господдержку можно будет и по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

"Принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы. Данные изменения в совокупности с распространением поддержки на ИЖС позволят повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству многодетных семей", - отмечал осенью прошлого года замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"Это важное решение, учитывая, что недостроенный дом стоит значительно дешевле, чем готовый "под ключ". Многодетные семьи получают сегодня от государства более миллиона рублей, которые они могут направить на решение жилищного вопроса (это материнский капитал, который в 2021 году составляет 639 431 рубль, и 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка)", - отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, механизм выплат компенсаций многодетным семьям с ипотекой действует с конца сентября прошлого года. Эта компенсация может быть направлена на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов. Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок или последующие дети. Как сообщал ранее премьер-министр Михаил Мишустин, этой льготой уже воспользовались почти 50 тыс. российских семей.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу со дня его официального опубликования.