В России предложили ввести льготную ипотеку под 5% годовых на первое жилье

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

В России предлагается ввести льготную ипотеку на первое жилье под 5% годовых для граждан в возрасте до 40 лет. Такую же ставку предложено ввести для программы семейной ипотеки (сейчас кредиты по ней выдаются под 6%), распространив действие программы на все семьи с первенцем. С такими инициативами выступили авторы проекта "Агрессивное развитие инфраструктуры", который разрабатывается в рамках стратегии социально-экономического развития России до 2030 года и в последнее время обсуждается с правительственными экспертами.

В материалах проекта уточняется, что молодые граждане России сейчас обеспечены жильем примерно на 30% ниже, чем в среднем стране, передает ТАСС. Реализация предложений по снижению ставок по семейной ипотеке и запуску новой программы льготной ипотеки обойдется бюджету в 107 млрд рублей, из которых 100 млрд потребуется на субсидирование ставок по ипотеке для молодых граждан.

Напомним льготная программа "Семейная ипотека" под 6% годовых была запущена в 2018 году. В рамках программы льготную ипотеку могут взять семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. За время действия программы в России было выдано 129,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. В 2020 году в рамках программы было выдано 78,8 тыс. кредитов на 214,9 млрд рублей.

В прошлом году в России в рамках борьбы с вызванным пандемией кризисом была запущена программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. В конце прошлого года действие программы продлили до 1 июля 2021 года, а сейчас власти обсуждают продление этой программы в отдельных регионах.