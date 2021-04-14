Число сделок с элитным жильем в Москве в первом квартале 2021 года составило 390, увеличившись на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в отчете компании Knight Frank, обзор которого приводит "Интерфакс" .

Аналитик уточнили, что совокупная стоимость проданных в первом квартале лотов составила 38 млрд рублей, увеличившись за год на 81%. Средняя сумма сделки в январе-марте выросла до 77 млн рублей (+24%) в премиум-классе и до 197 млн рублей (+17%) - в классе делюкс.

Рост продаж эксперты связывают как с влиянием пандемии (в начале прошлого года продажи элитного жилья в Москве упали примерно на 10%), так и с общим увеличением активности на рынке.

"Высокому уровню спроса на элитном рынке поспособствовали несколько факторов. Во-первых, рекордно низкие ставки по ипотеке, что обеспечивает довольно легкий вход в сделки с ипотекой, особенно для премиум-класса. Влияние оказали и низкие ставки по вкладам, альтернативой которым стали вложения в качественную недвижимость. Кроме того, часть состоятельных людей вернулись из стран дальнего зарубежья и тоже рассматривают покупку собственного жилья. По нашим прогнозам, активный спрос на недвижимость в этом году будет сохраняться", - заявил директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

Напомним, в начале апреля в компании сообщили , что средняя стоимость элитной недвижимости на первичном рынке Москвы в первом квартале 2021 года выросла на 12% в годовом выражении и составила 954 тыс. рублей за квадратный метр. Относительно четвертого квартала прошлого года рост цен составил 7%.

Аналитики тогда отмечали, что премиальные новостройки в первом квартале подорожали на 14% (до 795 тыс. рублей за квадратный метр), а новостройки класса делюкс - на 5% (до 1,43 млн рублей за квадратный метр). Средняя стоимость лота на рынке элитного жилья (123 млн рублей) за последний квартал выросла на 10%, а за год - на 17%.