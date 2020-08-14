Мера поддержки застройщиков по выкупу государством квартир оказалась невостребованной после запуска программы льготной ипотеки под 6,5%. Об этом сообщил 14 августа вице-премьер Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Калининград.

"После того, как мы дали льготную ипотеку, на рынок жилищного строительства пришли дополнительные деньги, и застройщики не хотят сегодня продавать жилье [государству со скидкой], потому что они надеются, что у них будут покупатели, которые купят строящееся жилье. Соответственно, необходимость в этой мере [по выкупу жилья] сама по себе отпала. Это, наоборот, хороший, позитивный фактор, значит, это невостребованно", - приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Напомним, в мае госкомпания "Дом.РФ" утвердила программу выкупа новых нераспроданных квартир у застройщиков, которая является частью пакета мер поддержки строительной отрасли в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Программа коснется всех регионов России. Выкупу подлежит только стандартное жилье. Сумма 50 млрд рублей будет распределена по субъектам РФ пропорционально объему строительства. К выкупу планируются квартиры как в домах, которые строятся по старым правилам, так с использованием счетов эскроу. Реализация выкупленных квартир будет осуществляться через аукцион. В первую очередь будут рассматриваться дома тех застройщиков, которые предложат больший дисконт", - сообщили тогда в "Дом.РФ".

На днях гендиректор компании Виталий Мутко сообщил о планах "Дом.РФ" создать собственное девелоперское подразделение. "До 2030 года нам нужно построить 1 млрд квадратных метров, причем не каменные мешки, а современные дома. Не просто в оборот неэффективно используемые земли вовлекать, а заниматься и вопросами продажи за долю. Заниматься развитием кооперативов. Может быть, группа выйдет сама на девелоперские вещи: мы рассматриваем создание структуры "Дом.РФ Девелопмент". Если нас поддержит государство, мы этим начнем этим заниматься", - заявил Мутко.