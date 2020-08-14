saltykovka.naftan.by Пансионат "Салтыковка" в подмосковной Балашихе

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Александр Лукашенко, который, по версии ЦИК Белоруссии, одержал победу на очередных выборах президента страны, имеет элитную недвижимость в Московской области.

О наличии у Лукашенко поместья в Подмосковье на днях начали сообщать Telegram-каналы, а позднее СМИ нашли подтверждения этой информации. Как пишет "Собеседник", речь идет о пансионате "Салтыковка" в подмосковной Балашихе, расположенном на лесном участке площадью примерно в 1 гектар. Эта недвижимость оформлена на белорусскую нефтеперерабатывающую компанию "Нафтан", однако ранее между этой компании и властями Белоруссии было заключен договор о безвозмездном использовании "Салтыковки" высшим руководством Белоруссии.

Пансионат окружен двухметровый забор с камерами. На территории проживают обслуга и многочисленная охрана. В главном здании площадью свыше 2 тыс. квадратных метро расположены сауна, бассейн, каминная, бильярдная и больше дюжины спален. В соседнем гостевом домике оборудован винный погреб, а на территории находятся беседка для мангала и небольшой пруд.

Дом, купленный для самопровозглашенного президента Белоруссии, все еще находится под строгой охраной в пяти километрах от МКАД https://t.co/0cryvLTKVq pic.twitter.com/1UOozAyeG1— Газета "Собеседник" / Sobesednik.ru (@Sobesednik) August 13, 2020

В публикации отмечается, что собственник резиденции собирается выставить пансионат на продажу.

"Вообще-то, объект до сих пор больше использовался как резервный. Но это не значит, что там висит замок и он заброшен. Порядок там поддерживается и состояние хорошее, вот только выставляем его мы на продажу не прямо сейчас, а недели, может быть, через три. Поэтому и точную сумму сделки сказать пока не могу. По секрету скажу, что это может быть 2,7 или 2,8 (млн. - Прим. NEWSru.com). В долларах", - сообщил начальник отдела распоряжения имуществом и ценных бумаг ОАО "Нафтан" Александр Бехунов,

При этом "Собеседник" пишет, что компания еще с 2019 года пытается продать пансионат, в котором Александр Лукашенко до сих пор не разу не был. Покупателей на эту недвижимость пока не нашлось, а пауза с выставлением на торги может быть связана с текущими событиями в Белоруссии и вероятностью того, что Лукашенко придется покинуть страну под давлением протестов.