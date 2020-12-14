Дефицит мигрантов на российских стройках могут восполнить женщины

Проблема нехватки рабочих на российских стройках, связанная с отъездом мигрантов из-за пандемии коронавируса, может частично решиться после 1 января. Как сообщили РИА "Новости" эксперты и участники рынка, в скором времени рабочие места на строительных площадках смогут занять женщины.

Это связано с тем, что в январе вступит в силу приказ Минтруда, который вчетверо сократит действующий перечень запрещенных для женщин специальностей. В результате россиянкам станут доступны более 30 профессий.

"В действующий перечень включен ряд ремонтно-строительных работ, при выполнении которых запрещается использование труда женщин. Это, в частности, крепление конструкций и деталей с применением строительно-монтажного пистолета, плитоломные работы, разборка зданий и сооружений, ряд арматурных работ. В новом перечне этот раздел исключен", - пояснил партнер юридической компании "Генезис" Василий Сосновский, уточнив, что женщинам по-прежнему нельзя будет осуществлять работы, связанные с переноской грузов весом свыше 10 килограммов.

В свою очередь Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков поприветствовал уменьшение гендерного дисбаланса в строительной отрасли, но отметил, что женщины вряд ли полностью заменят мигрантов на стройках. "В последних конкурсах профмастерства от НОСТРОЯ и WorldSkills призовые места в той же дисциплине "Сварка", которая считалась исконно мужским делом, три года подряд брали девушки. Говорить о том, что эта норма позволит заменить мигрантов, - наверное, нет. Просто стройка становится более высокотехнологичной, и на стройке становится работать под силу и женщинам", - считает Глушков. По его мнению, женщины могут заменить мигрантов в сфере отделочных работ.

Наконец, учредитель девелоперской компании "ГРМ-Групп" Наталья Гарт отметила, что в обозримом будущем границы вряд ли откроются, и проблема нехватки мигрантов не решится. При этом женщины, которые пока и не слишком активно идут на стройки, заметно превосходят мужчин по уровню профессионализма.