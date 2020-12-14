Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект застройки бывшей промзоны "Западный порт". Как сообщается на сайте столичной мэрии, на этом участке планируется возвести свыше 560 тыс. квадратных метров недвижимости

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект застройки бывшей промзоны "Западный порт". Как сообщается на сайте столичной мэрии, на этом участке планируется возвести свыше 560 тыс. квадратных метров недвижимости.

Речь идет о застройке территории, ограниченной Багратионовским проездом, улицей Барклая и Промышленным проездом. Проектом предполагается снос бывших производственных мощностей ОАО "Московский телевизионный завод "Рубин", ПАО "Московский трубный завод "Филит" и АО "АЙС-ФИЛИ". Отметим, что в бывшем здании "Рубина" располагается известный ТЦ "Горбушкин двор". Также на попавшей под застройку территории находится ТЦ "Филион".

"Всего здесь планируется построить 562 тыс. квадратных метров недвижимости, из которых жилье составит более 450 тыс. квадратных метров. Помимо двух высотных жилых комплексов, тут появится многофункциональный общественный центр, а также два здания образовательной организации на 375 мест (школа - 250, дошкольное учреждение - 125) и 350 мест (школа - 225, дошкольное учреждение - 225) мест соответственно и административные здания. Кроме того, в отдельно стоящем общественно-жилом комплексе разместятся встроенные помещения для дошкольных групп на 180 воспитанников", - сказал глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин, уточнив что общая площадь участка составляет почти 23,2 гектара.

Сроки реализации этого проекта пока не определены. Столичные власти ранее сообщали о планах построить на этой территории жилье по программе реновации. Как отмечает РБК, в 2017 году сообщалось, что "Горбушкин двор" был продан владельцу "Фармстандарта" Виктору Харитонину, но СМИ писали, что фактическими владельцами ТЦ остались владевшие им ранее отец и сын Юрий и Алексей Хотины.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что московские власти намерены застроить около 150 площадок на территории бывших столичных промзон. "На сегодняшний момент мы видим, что на указанных территориях площадью около 3 тыс. гектаров - это порядка 150 площадок, в перспективе можно построить до 37-38 млн квадратных метров и создать около полумиллиона рабочих мест", - рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Инвестиции в эти проекты Ефимов предварительно оценил примерно в 7 трлн рублей. По его словам, эти площадки имеют огромный градостроительный потенциалом для комплексного развития, и на них планируется строить жилье, технопарки, новые производства и объекты социальной инфраструктуры. При этом чиновник уточнил, что развитие этих площадок не подразумевает вывод промышленных предприятий с территории Москвы.