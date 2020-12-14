06photo / DepositPhotos По итогам года рынок офисов в Москве упадет на 35%

06photo / DepositPhotos

По итогам 2020 года в Москве совокупный объем сделок по аренде и покупке офисных площадей не превысит 1 млн квадратных метров, по сравнению с 2019 годом этот показатель сократится сразу на 35%. С таким прогнозом выступили аналитики из компании JLL.

Причиной кризиса эксперты называют пандемию коронавируса и связанный с ней массовый переход офисных сотрудников на удаленную работу. В результате владельцам 180 тыс. квадратных метров офисных помещений, откуда съехали арендаторы, не удалось сдать их другим компаниям или продать, пишет "Коммерсант".

В JLL отметили, что такая ситуация на рынке сложилась впервые за 13 лет. Так, по словам главы отдела исследований JLL Владислава Фадеева, в кризисном 2009 году владельцам офисов удалось сдать другим арендаторам все освободившиеся 836 тыс. квадратных метров, а в кризис 2015 года этот показатель составил 708 тыс. квадратных метров. С учетом нынешнего положения дел на рынке часть девелоперов решила отложить запуск новых бизнес-центров. Предполагалось, что в этом году в Москве появится 513 тыс. квадратных метров новых офисов, однако теперь речь идет о 300 тыс. квадратных метров. По сравнению с прошлым годом этот показатель сократится на 23%.

Фадеев также отметил, что сейчас застройщики ищут способы перепрофилировать опустевшие бизнес-центры, а в случае с новыми проектами - построить жилье вместо офисов. По мнению директора департамента офисной недвижимости компани Knight Frank Марии Зиминой, в обозримом будущем девелоперы станут преимущественно строить новые офисные здания в формате built-to-suit (для конкретной компании). Такой подход должен помочь избежать убытков, которые могут возникнуть при длительном высоком уровне вакансии в бизнес-центре.

Эксперты также указывают на проблему роста объема офисных площадей, которые сдаются в субаренду. Из-за невозможности без потерь разорвать долгосрочные контракты арендаторы ищут себе замену. По данным Colliers International, в настоящее время для субаренды доступно порядка 200-300 тыс. квадратных метров офисных помещений. По словам управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, в 2021 году этот показатель может увеличиться.