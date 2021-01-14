Минстрой хочет ужесточить контроль за рынком аренды жилья

Moscow-Live

Минстрой планирует до конца 2021 года внести в Госдуму законопроект о создании условий для формирования рынка частного наемного жилья в стране. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства. Сам документ пока что находится в разработке.

"Законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов, - сообщили в госкомпании "Дом.РФ". В свою очередь замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал, что мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта "Жилье". Среди прочего план предусматривает запуск информационной системы учета договоров найма жилья и обеспечение условий для создания жилищного фонда коммерческого использования за счет благоприятного налогового режима.

"Цифровизация рынка аренды обеспечит не только повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий, но и внесет вклад в цифровую трансформацию российской экономики", - считает Стасишин. По его мнению, интеграция будущей платформы с системами ФНС позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственников сдаваемого в аренду жилья и поможет вывести рынок аренды из серой зоны, что повысит налоговые поступления.

В настоящее время сфера аренды жилья в России регулируется главой 35 Гражданского кодекса РФ о найме жилых помещений, рядом статей Жилищного кодекса и Налоговым кодексом. Так, налог на доходы от аренды имущества для физических лиц составляет 13%. По мнению опрошенных изданием экспертов, принятие законопроекта Минстроя может привести к росту стоимости аренды соразмерно налоговым платежам или более.

Инициатива Минстроя вызвала вопросы у участников рынка недвижимости, передает РИА "Новости" . Так, по мнению управляющего директора компании "Миэль" Марии Жуковой, для описанной системы учета нужно создать электронную базу, интегрировать ее с базами ФНС и заставить собственников ставить свои объекты на учет. Кроме того, потребуется назначить государственное или муниципальное подразделение, которое будет обрабатывать эту информацию.

В свою очередь руководитель департамента аренды агентства недвижимости "Азбука жилья" Роман Бабичев отметил, что законопроект скорее всего, будет принят нескоро. "Пока нет механизмов этого регулирования. Непонятно, как власти заставят людей вносить данные договора найма в реестр. Формат административного правонарушения не решит вопрос", - заявил он. По мнению Бабичева, если штраф для собственников составит 5 тыс. рублей, он будет меньше налоговых сборов. Чтобы система работала нужно вводить штраф около 100 тыс. рублей. "Но переход к европейской модели арендного рынка займет много лет, и то, если это жестко контролировать", - заявил Бабичев.

"Здесь, прежде всего, нужно думать о безболезненном выходе из серой зоны аренды для всех участников этого процесса. Логичнее всего сделать такой выход постепенным, с определенным переходным периодом и, возможно, пилотными регионами. Механизм перехода еще предстоит разработать", - сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.