Правительство утвердило программу субсидирования кредитов девелоперам с низкомаржинальными проектами жилищного строительства. Об этом сообщили 14 января в пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Всего на программу предполагается направить около 6,8 млрд рублей", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС. По условиям программы, субсидировать процентную ставку по кредитам смогут те девелоперы, которые реализуют свои проекты в соответствии с законом об участии в долевом строительстве (214-ФЗ) с привлечением средств граждан на счета эскроу. При этом строительство должно вестись в тех регионах, в которых среднедушевые доходы за первый квартал 2020 года на 15 или более процентов ниже среднедушевых доходов в целом по России. Исходя из этого правила, программа будет применяться в 49 регионах со среднедушевым доходом менее 26,8 тыс. рублей.

Программа также предусматривает, что прогнозные номинальные денежные потоки от проекта жилищного строительства, претендующего на поддержку, должны превышать обязательства по кредиту за весь период в 1,05-1,15 раза, а планируемая стоимость строительства проекта в соответствии с проектной декларацией застройщика не должна превышать 500 млн рублей.

Возмещение недополученных доходов в рамках программы будет рассчитываться как разница между ключевой ставкой Банка России, увеличенной на 7,5 процентных пункта, и фактической ставкой по договору. При этом процентная ставка по полученному кредиту не должна превышать значение ключевой ставки Банка России плюс 7,5 процентных пункта.

О планах властей запустить программу субсидирования кредитов низкомаржинальных застройщиков по проектному финансированию стало известно в октябре прошлого года. Тогда в Минстрое отмечали, что в тех регионах, где маржа между себестоимостью квадратного метра и ценой продажи невысокая, у застройщиков возникает проблема получения проектного финансирования, так как банки обычно дают кредиты девелоперам, если маржа составляет не менее 15%.

Напомним, в рамках реформы сферы долевого строительства с 1 июля 2019 года при покупке квартиры в новостройке и заключении договора долевого участия дольщик передает деньги не застройщику, а банку, и финансовая организация блокирует эти средства на эскроу-счете девелопера до окончания строительства. Застройщик может получить эти деньги только после сдачи дома, а средства на строительство жилья девелоперы должны получать в рамках проектного финансирования в виде банковских кредитов.