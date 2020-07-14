ВСЕ ФОТО Столичные власти одобрили проект строительства "парящих домов" над Бадаевским заводом в Москве

Архсовет Москвы Бадаевский пивоваренный завод - одно из старейших пивоваренных предприятий России. Завод был основан в 1875 году, а комплекс зданий завода является памятником промышленной архитектуры XIX века. До 1934 года завод назывался Трехгорным

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Проект застройки предусматривает реставрацию и объектов культурного наследия площадью около 35 тыс. квадратных метров, создание социальной инфраструктуры и открытых городских пространств

Архсовет Москвы

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) утвердил проект строительства "парящего" многофункционального жилого комплекса на участке площадью 6 гектаров на территории Бадаевского пивоваренного завода, подготовленный швейцарским бюро Herzog & de Meuron по заказу девелоперской кампании Capital Group. Об этом сообщается на сайте Архитектурного совета Москвы.

"Проект сделан очень профессионально, предполагает появление нового знакового здания в городе, развитие прибрежной территории и создание общественного пространства - парка площадью 4 гектара и комфортной набережной. Приоритетная задача развития территории бывшего Бадаевского завода - насытить жизнью знаковое место, связать его с Дорогомиловским районом и городом в целом", - заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

СОГЛАСОВАН ПРОЕКТ "ПАРЯЩИХ" ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ БАДАЕВСКОГО ЗАВОДА



Задача модернизации территории бывшего Бадаевского завода - насытить жизнью эту часть Москвы, связать ее с Дорогомиловским районом и городом в целом ???? https://t.co/6CAkTNz3PD#Москва #Бадаевскийзавод pic.twitter.com/4HKXeTjYTE— Стройкомплекс Москвы (@stroimosru) July 14, 2020

Бадаевский пивоваренный завод - одно из старейших пивоваренных предприятий России. Завод был основан в 1875 году, а комплекс зданий завода является памятником промышленной архитектуры XIX века. До 1934 года завод назывался Трехгорным. Проект застройки предусматривает реставрацию и объектов культурного наследия площадью около 35 тыс. квадратных метров, создание социальной инфраструктуры и открытых городских пространств, а также строительство новых зданий, которые будут установлены на высоте 35 метров над землей на специальных колоннах. "Одним из главных условий при разработке проекта было сохранить видовые характеристики на ансамбль "Трехгорного пивоваренного завода" с реки. Он - яркая визитная карточка этого места. Благодаря такой концепции пространство будет визуально проницаемым, а исторические корпуса завода, воссозданные по старым чертежам, видны каждому и открыты для жителей города", - отмечается в описании проекта.

Напомним, Capital Group объявила о планах по застройке на территории Бадаевского завода в 2018 году. Арендаторы помещений жаловались, что с ними досрочно расторгали договоры и выселяли. Градозащитники выступали и выступают против застройки, которая, по их мнению, нарушит исторический облик комплекса.

Публичные слушания по проекту застройки территории завода состоялись в ноябре 2019 года. Тогда пришедшие на них жители района Дорогомилово практически единогласно выступили против строительства. "Это проект изнасилования клочка московской земли, где чудом сохранились и жилые кварталы, и памятники архитектуры", - приводил "Коммерсант" фрагмент выступления координатора "Архнадзора" Константина Михайлова.