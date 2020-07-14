В Минстрое зафиксировали рост собираемости платежей за услуги ЖКХ

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России начала восстанавливаться после того, как власти начали постепенно снимать ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил 14 июля глава Минстроя России Владимир Якушев на заседании общественного Совета при Минстрое.

"Был очень напряженный момент, когда в период ограничительных мер упали платежи за жилищно-коммунальные услуги. Я бы даже сказал, что ситуация была близка к панике, что мы можем завалить подготовку к зиме, что платежи могут не восстановиться. Сегодня ситуация идет таким образом, что платежи восстанавливаются", - приводит слова Якушева "Интерфакс".

Министр также сообщил, что в ряде регионов есть сложности с подготовкой к отопительному сезону. "Это постоянная работа, сегодня в ручном режиме на постоянной связи находимся с субъектами, отрабатываем каждый субъект вручную", - сказал глава Минстроя.

Напомним, в конце апреля Якушев сообщил, что из-за эпидемии собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в России заметно упала. "Мы наблюдаем сегодня, что произошло падение собираемости за жилищно-коммунальные услуги, при этом нужно отметить, что по населению собираемость упала примерно на 30% по сегодняшней статистике, что касается предприятий, в том числе и бюджетных учреждений, там падение даже больше - 45-50%", - заявил Якушев. Позднее в пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет о падении оплаты услуг за март по отношению к февралю этого года.

Отметим, что в случае неоплаты услуг ЖКХ потребителями коммунальщики не имеют права до конца 2020 года взимать пени и штрафы за просрочку, а также отключать или ограничивать подачу коммунальных ресурсов неплательщикам. Кроме того, из-за пандемии власти до 1 января 2021 года отменили поверки бытовых приборов учета коммунальных ресурсов. Показания счетчиков с истекшим сроком поверки должны приниматься коммунальщиками до конца текущего года.