Эпидемия и кризис сильнее всего ударили по продажам однокомнатных квартир

Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек из-за вызванного пандемией кризиса. К такому выводу пришли в компании "Азбука жилья".

По данным аналитиков, в первом полугодии в России заключили 4,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на покупку однокомнатных квартир в массовом сегменте. По сравнению с 2019 годом этот показатель упал на 34%, тогда как падение продаж нового жилья в целом оценивается в 28%.

В "Азбуке жилья", а также в компании "Метриум" отмечают, что больше всего пострадали однокомнатные квартиры в жилых комплексах бизнес-класса. Сейчас в сегменте бизнес-класса на долю однокомнатных квартир приходится 17% сделок, на 9 процентных пунктов меньше аналогичного значения прошлого года. На рынке массового жилья их доля размылась с 37% до 32%. Доля двухкомнатных квартир при этом выросла с 35% до 40% и с 33% до 39% соответственно, пишет "Коммерсант". С этими оценками согласны и девелоперы.

Директор по маркетингу компании Level Group Александра Мамохина подтвердила заметное сокращение доли однокомнатных квартир в структуре продаж, объяснив эту тенденцию запуском программы льготной ипотеки под 6,5%, которая дала возможность покупать квартиры большей площади. По мнению неназванного собеседника издания на рынке недвижимости девелоперы, у которых нет возможности изменить квартирографию проектов, будут поднимать цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

В "Азбуке жилья" также сообщили, что конкуренцию однокомнатным квартирам начали создавать и студии, но пока это происходит только в сегменте жилья бизнес-класса, где в первом полугодии было заключено 729 ДДУ на такие квартиры, на 23% больше, чем за тот же период 2019 года. Такой рост спроса на студии эксперты объясняют общим снижением доходов населения. Однако спрос на студии в массовом сегменте в первом полугодии сократился на 23%.

Напомним, в конце мая в компании "Инком-Недвижимость" сообщили, что спрос на квартиры-студии в Москве на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей кризиса может вырасти минимум на четверть. "В силу очередной волны снижения платежеспособности населения продажи студий в Москве могут вырасти минимум на 25%. При этом я не ожидаю подъема средней стоимости в данном формате, так как при задирании цены спрос однозначно сместится в сторону классических однокомнатных квартир", - заявил тогда заместитель директора департамента новостроек "Инком-Недвижимости" Валерий Кочетков.