Правительство РФ дало региональным властям возможность более оперативно проводить расселение аварийного жилищного фонда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Документ вносит изменения в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который затем направляет финансирование в регионы. Корректировка позволит субъектам получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды. Таким образом, реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" будет проходить ускоренными темпами", - говорится в сообщении.

Напомним, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах планируется переселить 530 тыс. россиян, проживающих в аварийном жилье общей площадью около 9,55 млн квадратных метров. В 2025 году за счет финансирования строительства в 2023-2024 годах будет переселено еще 133 тыс. человек из 2,4 млн квадратных метров аварийного жилья. На эти цели планируется выделить свыше 507 млрд рублей. При этом нацпроект предусматривает расселение аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.