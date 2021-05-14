В апреле в России повторили рекорд выдачи ипотечных кредитов

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В апреле 2021 года в России было выдано 195 тыс. ипотечных кредитов (вдвое больше, чем в апреле 2020 года) на общую сумму 560 млрд рублей. Об этом сообщил 13 мая вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль.

"По сумме выдача [жилищных кредитов] в апреле сопоставима с объемом декабря 2020 года, который стал рекордным за всю историю ипотечного кредитования в стране", - заявил Хуснуллин. По данным Центробанка, в декабре прошлого года в России было выдано ипотечных кредитов на 560,1 млрд рублей, пишет РБК .

Хуснуллин также сообщил, что в январе-апреле этого года банки выдали заемщикам 613 тыс. ипотечных кредитов. "Показатели выдачи ипотеки остаются высокими благодаря низким ставкам и действующей программе льготной ипотеки. Согласно предварительному отчету, за первые четыре месяца 2021 года банки выдали 613 тыс. ипотечных кредитов на 1,72 трлн рублей. При этом более 20% выданных кредитов почти на 430 млрд рублей приходится на льготную программу на новостройки под 6,5%", - приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Напомним, Центробанк неоднократно предупреждал о рисках перегрева рынка из-за программы льготной ипотеки и планов ее продления, но в конце января стало известно , что в ЦБ согласились с планами правительства продлить программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года с рядом условий. В середине февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила , что Центробанк выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5% с возможным сохранением программы в отдельных регионах с дефицитом предложения жилья.