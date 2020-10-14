Архитектурное бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры" разработало новую концепцию комплекса, который планируется построить на месте снесенного на Красной Пресне киноцентра "Соловей". Об этом сообщил в своем Instagram главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Была очень активная дискуссия вокруг сноса "Соловья" и нового здания, которое планировалось построить на этом месте, с архитектурой, скажем так, очень спорной и выглядящей, мягко говоря, не актуальной. С тех пор мы провели огромную работу с инвестором, поменялась команда архитекторов", - рассказал Кузнецов в небольшом видеоролике (цитата по РИА "Новости").

"Архитекторы бюро "Цимайло Ляшенко партнеры" пересмотрели градостроительную концепцию: выявили уникальный для города силуэт, разнообразили восприятие с разных видовых точек. Была решена главная проблема предыдущего варианта - массивность и монотонность: единый объем разделен на 4 элегантных элемента. Цоколь, раньше состоящий из трех этажей, теперь понижен до двух и имеет структуру кругов, что позволяет создать индивидуальный характер архитектуры и разнообразное восприятие самого объекта", - говорится в комментарии Кузнецова к публикации.

Главный архитектор Москвы добавил, что формированию комфортной городской среды в новом проекте также способствует проницаемость общественных пространств - с уровня общественной крыши можно будет попасть в зону кинотеатра, кафе, ресторанов и спорта, а затем в благоустроенный двор.

Напомним, киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагалось 24 зала. Один из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе находился в продаже несколько лет, а в ноябре прошлого года стало известно, что АО "Киноцентр" получило разрешение на строительство на его месте гостиницы с культурно-досуговым комплексом. Эта новость вызвала большой резонанс, а многие горожане и известные общественные деятели выступили за сохранение киноцентра, а в ноябре 22 активиста, выступающих в защиту киноцентра, подали в Тверской суд Москвы коллективный иск об оспаривании бездействия мэра Москвы Сергея Собянина и Марата Хуснуллина. По мнению истцов, столичные власти нарушили закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", поскольку не отреагировали на резолюцию состоявшегося 1 декабря 2018 года митинга с требованием сохранить киноцентр "Соловей".

8 ноября 2019 года глава союза кинематографистов и режиссер Никита Михалков направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой выкупить и сохранить киноцентр "Соловей", не допустив строительства гостиницы на его месте. В обращении режиссера говорится, что планы собственников снести киноцентр вызвали большой резонанс: в его защиту собирают подписи и проводят митинги. Союз кинематографистов, по словам Михалкова, получил "более 100 обращений от видных деятелей культуры, общественных объединений и жителей, обеспокоенных ситуацией".

В конце ноября владелец киноцентра Вадим Меркин объяснил необходимость сноса здания отсутствием архитектурной ценности и низким уровнем пожарной безопасности. Также он сообщил, что из-за большого резонанса, который вызвали новости о сносе киноцентра, он принял решение сохранить функции кинотеатра и формат "длинных" показов в новом здании, которое планируется возвести на месте киноцентра.

"Обновленный киноцентр будет намного лучше и просторнее существующего. В настоящее время площадь всех кинозалов составляет менее 10 процентов от общей площади здания - около 1500 квадратных метров. В новом проекте под кинозалы отведено намного больше площади - около 3500 квадратных метров, при этом несколько залов будут предназначены для детского и подросткового кино. Целый этаж здания будет отдан под социально-ответственные проекты, в том числе под такие кинопоказы", - написал Меркин в открытом письме.

Киноцентр закрылся для посетителей 2 декабря 2019 года. Днем ранее на последнем киносеансе полиция задержала трех девушек, выступающих в защиту киноцентра. Одна из них приковала себя наручниками к креслу в знак протеста против сноса здания. Также в последний день работы легендарного кинотеатра москвичи провели перед зданием серию одиночных пикетов и флешмоб, образовав вокруг здания "Соловья" живую цепь. К кинотеатру принесли свечи, цветы и даже траурный венок с надписью "От мэрии Москвы". Сносить киноцентр начали 4 декабря прошлого года.