Открытие почти половины новых торговых центров в Москве перенесли на 2021 год из-за кризиса и ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет консалтинговой компании Knight Frank.

В отчете аналитиков говорится, что изначально в 2020 году в Москве планировали открыть новые ТЦ общей площадью 950 тыс. квадратных метров (рекордный показатель за последние пять лет). Пока что с начала года было введено 167 тыс. квадратных метров торговых площадей. В основном новые ТЦ были введены в первом квартале этого года. В третьем квартале в Москве открыли два ТЦ общей площадью 14,4 тыс. квадратных метров.

Открытие 49% ТЦ из тех, что планировалось ввести в этом году, уже перенесли на 2021 год. В частности, речь идет о ТЦ на транспортно-пересадочном узле "Селигерская" (145 тыс. квадратных метров) и ТЦ на месте рынка "Садовод" (50 тыс. квадратных метров).

До конца года девелоперы планируют ввести в Москве ряд торговых центров общей площадью 313,4 тыс. квадратных метров. Если это произойдет, то общий объем ввода по итогам года составит свыше 480 тыс. квадратных метров. Этот показатель будет вдвое ниже планового, но в два раза превзойдет скромный показатель 2019 года.

"Если в период второй волны Covid-19 в Москве и регионах не будут введены строгие карантинные меры, наши оценки на будущие периоды не станут сильно корректироваться, а в 2021 году основной объем торговых центров, которые были заявлены, но не открылись в этом году, будет реализован", - отметила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Напомним, в сентябре в Khight Frank сообщили, что в этом году по всей России не будут введены 30-40% новых ТЦ. "На 2020 год был заявлен рекордный за последние пять лет ввод торговых центров (около 2 миллионов квадратных метров по всей стране), часть из них уже находится в высокой степени готовности, при этом около 30-40% новых объектов перенесено на 2021 год. Существует вероятность корректировки даты ввода части объектов, но в любом случае в ближайшие пять лет все заявленные торговые центры выйдут на рынок", - говорилось в сообщении компании.