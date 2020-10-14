Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года

Пресс-служба Президента России Сейчас срок действия этой программы истекает 1 ноября 2020 года

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года. Сейчас срок действия этой программы истекает 1 ноября 2020 года.

"Действительно, эта мера популярная и востребована, и реально людей поддерживает. Она не должна прекратить свое функционирование, давайте продлим ее хотя бы до середины следующего года", - заявил Путин на совещании с членами правительства (цитата по "Интерфаксу").

В ответ премьер-министр Михаил Мишустин предложил продлить программу до 1 июля 2021 года. "Мы видим ее востребованность. В связи с этим поддерживаем это, и считаем важным продлить эту программу до 1 июля следующего года. Готовы быстро подготовить все необходимые соответствующие распоряжения", - сказал Мишустин, добавив, что за время действия программы было выдано более 220 тыс. ипотечных кредитов на 630 млрд рублей.

Отметим, на днях стало известно, что Минфин России разработал проект постановления правительства о продлении действия программы льготной ипотеки до 31 декабря 2021 года. Также в Минфине предложили увеличить максимальную сумму кредитов, которые могут выдавать банки по этой программе, с нынешних 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

Напомним, в конце апреля правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5%, утвердить которую ранее поручил Владимир Путин в рамках мер поддержки граждан и строительной отрасли в период эпидемии коронавируса.

Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о повышении максимальной суммы ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5%. "В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов - с 3 до 6 млн рублей", - говорил Мишустин.

Риски перегрева рынка

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования.

"В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев в конце июля.

В середине сентября замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что в настоящее время на российском ипотечном рынке нет "пузыря" и оснований для его появления на фоне субсидирования государством ставок в рамках программ льготной ипотеки.

"Никакого "пузыря" сегодня нет. Теоретически, пузырь формируется, если первоначальный взнос заемщика стремится к нулю, это значит, что у человека нет платежной дисциплины на обслуживание своего кредита на ипотеку. Сегодня первоначальный взнос по программам с господдержкой составляет 15% - при цене квартиры в среднем 2,4 млн рублей это порядка 330-350 тыс. рублей - это достаточно большое накопления, которые сегодня люди точно не хотят терять, понимая, что они входят в ипотеку", - рассказывал Стасишин.

Через несколько дней вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что введение механизма льготной ипотеки под 6,5% не перегрело первичный рынок недвижимости, а создало условия для дальнейшего развития строительной отрасли.

"Я считаю, что это абсолютно рыночный механизм, он сработал, дополнительные деньги, которые пришли в отрасль, а их пришло за счет этих мер порядка 500 млрд [рублей], я имею ввиду это программа компенсации до 6,5% ипотеки, люди очень хорошо восприняли, то есть на сегодняшний день у нас заявок полмиллиона, у нас 500 тыс. заявок, то есть это 500 тыс. семей в стране улучшают свои жилищные условия. Это просто отличная программа. И там, где в определенных регионах произошло какое-то даже небольшой всплеск цен - это ничего в этом плохого нет, это позволит стимулировать дополнительное предложение", - сказал он.

В начале октября директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов сообщил, что регулятор пока не опасается возникновения "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса на рынке могут возникнуть риски перегрева.