Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин В России установлен новый рекорд по объему выдачи ипотеки за месяц

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

В августе в России был установлен новый рекорд по объему выданных заемщикам ипотечных кредитов. Об этом сообщается на сайте госкомпании "Дом.РФ".

"По предварительной оценке "Дом.РФ" и агентства Frank RG, в августе 2020 года в России выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей. По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном. По объему выданных кредитов август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, превзойдя рекорд июля 2020 года (362 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

Всего же в январе-августе в России было выдано 895 тыс. ипотечных кредитов (+14% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 2,2 трлн рублей (+26%). Основным фактором роста рынка стала программа льготной ипотеки, на которую пришлось более 90% всех кредитов на первичном рынке.

"Мы видим, что ипотечный рынок полностью восстановился от негативных последствий пандемии коронавируса. Это произошло благодаря восстановлению потребительской уверенности граждан и реализации программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%", - заявил руководитель Аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

Напомним, на прошлой неделе замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что в настоящее время на российском ипотечном рынке нет "пузыря" и оснований для его появления на фоне субсидирования государством ставок в рамках программ льготной ипотеки.

"Никакого "пузыря" сегодня нет. Теоретически, пузырь формируется, если первоначальный взнос заемщика стремится к нулю, это значит, что у человека нет платежной дисциплины на обслуживание своего кредита на ипотеку. Сегодня первоначальный взнос по программам с господдержкой составляет 15% - при цене квартиры в среднем 2,4 млн рублей это порядка 330-350 тыс. рублей - это достаточно большое накопления, которые сегодня люди точно не хотят терять, понимая, что они входят в ипотеку", - заявил Стасишин.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования. "В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев в конце июля.