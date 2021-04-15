Конституционный суд ФРГ аннулировал закон Берлина о введении регулирования ставок аренды жилья в городе, признав его противоречащим Основному закону ФРГ. Об этом сообщает Deutsch Welle .

Речь идет о законе , который городской парламент принял в начале 2020 года для ограничения растущих цен на аренду жилья в Берлине. Документ гласил, что в течение пяти лет верхний предел арендной платы за жилье будет составлять 9,8 евро в месяц за квадратный метр, а плата по договорам аренды не должна будет превышать его более чем на 20%. В законе говорится, что с 2022 года арендодатели смогут ежегодно увеличивать арендную плату на 1,3% для компенсации инфляции, а если помещение имеет любые три из следующих характеристик: оборудованная кухня, высококачественные сантехника или полы, лифт либо низкий показатель энергопотребления, - то на 1 евро за квадратный метр. Нарушение правил грозит арендодателям штрафами в размере до 500 тыс. евро. С февраля 2020 года аренда для примерно полутора миллиона квартир в городе была заморожена на уровне июня 2019 года на пять лет, с ноября 2020 года вступила в силу норма о максимальной плате по договорам аренды.

Мотивируя свое решение суд пояснил, что законодательное регулирование рынка аренды частного жилья является пересекающейся компетенцией федеральных земель и республики, но земли могут принять свои законы только тогда, когда вопрос не был окончательно урегулирован на федеральном уровне. Судьи посчитали, что в случае с регулированием стоимости аренды вопрос урегулирован на федеральном уровне, а потому берлинской закон "не имеет силы во всей своей полноте", передает РИА "Новости" .

Законопроект был принят усилиями правительственной коалиции левых партий и вызвал неоднозначную реакцию: арендаторы жилья поддерживали его принятие, тогда как либеральные политики и арендодатели ожидаемо выступали против. Иск об отмене закона был подан в Конституционный суд ФРГ в мае 2020 года группой депутатов Бундестага.

Комментируя решение суда, министр городского развития и жилищного строительства Берлина Себастьян Шеель назвал 15 апреля "черным днем для берлинских арендаторов", отметив, что городские власти приняли закон об ограничении ставок аренды в благих целях. Он пообещал, что городские власти примут меры, чтобы помочь арендаторам, которые могут пострадать из-за ожидаемого повышения платы за жилье.