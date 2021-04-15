Правительство позволит освоившим "дальневосточный гектар" предпринимателям получить второй участок

Пресс-служба правительства России

Получившие земельный участок по программе "Дальневосточный гектар" предприниматели смогут претендовать на получение второго участка на тех же условиях. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Предприниматели, которые успешно освоили выделенный гектар, предлагали скорректировать правила, чтобы была возможность выделить еще один участок для развития своего дела. Правительство расширит возможности программы "Дальневосточный гектар", если человек освоил участок, он сможет получить дополнительный гектар земли. Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые земли", - заявил Мишустин (цитата по "Интерфаксу" ).

Премьер-министр добавил, что правительство также распространит программу "Дальневосточный гектар" на Арктику. "Теперь границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получит льготный гектар, будут расширены. Граждане смогут взять льготные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки", - пояснил он. Ранее Минвостокразвития внесло в правительство Российской федерации законопроект, который позволит россиянам бесплатно получить земельные участки в Арктической зоне. Законопроект позволяет получить участок только на сухопутной территории Арктики. Она полностью охватывает Мурманскую область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также включает 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республик Коми и Карелия.

Напомним, госпрограмма "Дальневосточный гектар" начала работать с 1 июня 2016 года для жителей Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" может получить любой житель России, а также участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Оформление участка проводится бесплатно с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ" , а также в центрах госуслуг (МФЦ) или через уполномоченные органы. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Использовать землю можно под индивидуальное жилищное строительство, сельскохозяйственные нужды, туризм и в других сферах.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.