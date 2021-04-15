Марат Хуснуллин

Пресс-служба правительства России

Вице-премьер Марат Хуснуллин подписал дорожную карту по упрощению индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России. Об этом сообщил 15 апреля заместитель управляющего директора госкомпании "Дом.РФ" Олег Комлик.

"Разработана дорожная карта (по упрощению строительства ИЖС в РФ). 31 марта она подписана Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным", - сказал он в ходе выступления на круглом столе "Индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство в городе Москве - перспективы, возможности, проблемы, решения" (цитата по ТАСС).

В презентации Комлика указано, что карта включает три блока задач. Первый блок предусматривает разработку федерального закона, регулирующего комплексную застройку в сфере ИЖС. Среди прочего закон должен защитить прав граждан - участников строительства, описать внедрение в ИЖС механизмов эскроу-счетов, а также урегулировать вопросы общего имущества поселков.

Второй блок предусматривает стандартизацию ИЖС за счет применения типовых проектов. Так, в презентации говорится о создании реестра типовых проектов ИЖС. Третий блок включает шаги по цифровизации процедур и сервисов ИЖС, в том числе, запуск цифрового сервиса "Строительство индивидуального жилого и садового дома".

Отметим, на прошлой неделе Марат Хуснуллин заявил, что программа поддержки ИЖС начнет работать в России до конца текущего года.

Напомним, в середине февраля сообщалось, что Минстрой РФ намерен к лету 2021 года разработать механизм, который позволит выдавать ипотеку на частные дома по всем действующим льготным программам. Об этом заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. "Мы вам обещаем, что до середины года мы разработаем механизм, который даст возможность выдавать ипотеку по всем льготным программам на этапе стройки под ИЖС, в том числе деревянное ИЖС в любом своем исполнении. И это даст точно взрывной вектор в развитии всего жилищного строительства", - сказал тогда Стасишин.

Чиновник также говорил, что Минстрой совместно с Минпромторгом и госкомпанией "Дом.РФ" планирует создать реестр эффективных проектов индивидуального жилищного строительства. "Это даст возможность банку четко, точно оценить реальную себестоимость, какой объем материалов, какого вида, какая технология используется. И ровно на этот объем выдать ипотечный продукт, приближенный к рыночной [ипотечной ставке], а лучше по ставке субсидированной", - отмечал Стасишин.