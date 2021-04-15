Соратники Алексея Навального 15 апреля опубликовали свежее расследование о недвижимости Владимира Путина

Алексей Навальный / YouTube

Соратники Алексея Навального 15 апреля опубликовали свежее расследование о недвижимости Владимира Путина. Если вышедший в январе самый популярный фильм Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) был посвящен дворцу в Геленджике , который формально не принадлежит Владимиру Путину, то в новом расследовании приводятся подробности об официальной резиденции президента на Валдае. Текстовая версия расследования была опубликована в блоге находящегося в колонии Алексея Навального.

В публикации отмечается, что у Путина, кроме Кремля, есть три официальные резиденции: "Бочаров ручей" (Сочи), "Ново-Огарево" (Московская область) и "Валдай" (Новгородская область). При этом последняя резиденция часто упоминается в СМИ, но официальных снимков из нее нет. Однако в ФБК* смогли собрать немало информации об этом комплексе.

Из документов следует, что резиденция расположена на двух участках. Так, участок в 150 гектаров принадлежит Российской Федерации и находится в бессрочном пользовании у Федеральной Службы Охраны (ФСО). На этой земле расположены технические здания, включая склады, гаражи и ангары, а также небольшие гостевые домики. В то же время второй участок площадью 100 гектаров, на котором находятся основные объекты резиденции, государству не принадлежит - им владеет бизнесмен и близкий друг Владимира Путина Юрий Ковальчук, сдавая земли и постройки в аренду Управлению делами президента (УДП).

"Как у него вообще оказалась эта земля, почему путинскую резиденцию построили на частной территории? Да просто потому, что в последние месяцы еще первого своего президентского срока, в 2003 году, Путин задумался о будущем. Хорошо ведь сохранить дачку. Вот он и решил оставить эту себе. На себя не оформишь - поэтому оформил на друга", - считают в ФБК*. По данным соратников Навального, Ковальчук владеет объектом через компанию "Прайм", почти все доходы которой приходятся на арендные платежи от УДП. Так, в 2019 году фирма Ковальчука заработала 312 млн рублей, а годом ранее - 304 млн рублей. Доходы компании за последние 10 лет составили 2,7 млрд рублей.

"Личный салон красоты" Владимира Путина

Что же касается построек на территории резиденции, то в расследовании упоминается сравнительно скромный главный дом высотой четыре этажа и площадью 3,5 тыс. квадратных метров. На территории также есть китайский павильон, используемый в качестве гостевого домика. Его строила та же фирма "Кредо", что сейчас отвечает за стройку дворца под Геленджиком. В списке построек также числятся бани, беседки, ресторан и пивной ресторан, избушки и детская площадка. Также в резиденции есть Владимирская церковь.

"Казалось бы, ну резиденция и резиденция. Что "Ново-Огарево", что сочинская, что эта - все одно и то же. Госдача. Но "Валдай" прячут не просто так. Ведь тут, в 350 метрах от основного дома притаился главный валдайский секрет Путина, храм его аскезы. Дом, который в два раза больше, чем сама резиденция. Почти 7000 квадратных метров. 3 этажа, из которых два под землей. <...> Это СПА-комплекс, который тоже арендует УДП. Личный салон красоты и ухода за собой для Владимира Владимировича Путина", - говорится в публикации.

В этом здании расположены криокамера для омолаживающих процедур, флоат-бассейн для снятия стресса, кабинеты косметолога и стоматолога, массажные ванны, обычный 25-метровый бассейн, хамам и сауна. Отдельно в ФБК* обратили внимание на расположенный в здании массажный блок, где среди прочего есть подиум для тайского массажа. "Массажное кресло, которое освещает специальная инфракрасная лампа (только это одно кресло стоит больше полумиллиона рублей). Ну а в середине комнаты - кровать, зашторенная тюлевым балдахином. <...> На одной стене керамическое панно с орхидеями, а с другой - панно с менее звучным названием "зигули", - отмечается в текстовой версии расследования.

Ну и, само собой, у нас есть планы грандиозного путинского СПА-комплекса https://t.co/KudVfGf6Fx pic.twitter.com/yIa78qKD1F — Георгий Албуров (@alburov) April 15, 2021

В здании спа-центра также есть спальня, сервировочная комната, 500-метровая гостиная с аквариумом, подсобное помещение для которого имеет площадь 13 квадратных метров. В подвале расположены технические помещения и комнаты персонала, включая подсобное помещение для грязелечения (похожая комната имелась на плане дворца в Геленджике) и комнату спецсвязи.

Всего УДП арендует на территории почти 80 строений. При этом подробности об условиях аренды неизвестны, а в документах Росреестра наблюдается путаница. Из материалов 2009 года, размещенных на портале госзакупок, можно узнать, что на территории резиденции, помимо упомянутых построек, есть конюшня, площадка для гольфа, площадка для мини-гольфа, вип-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и мини-казино (о комнате для казино рассказывалось и в расследовании про дворец на побережье Черного моря).

В ФБК* добавили, что в течение 20 лет со стороны ФСО за объект отвечал Валерий Пикалев, который недавно был назначен вице-губернатором Санкт Петербурга, что можно назвать вознаграждением за работу.