Минстрой внес в правительство предложения по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках. Как уточнили в ведомстве, ранее эта инициатива была согласована с Минтруда, МВД и Роспотребнадзором.

Как отмечает "Коммерсант", о серьезном упрощении въезда трудовых мигрантов, дефицит которых возник на стройках из-за закрытия границ в условиях пандемии, речи не идет. В Минстрое предложили разрешить ввоз мигрантов только организациям, гарантирующим обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля (получение заключения об отсутствии у мигрантов COVID-19 по итогам исследования методом ПЦР). Кроме того, принимающая сторона должна организовать место постоянного проживания для работников, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. От самих мигрантов требуют получить патент на работу в России. За исключением анализов на COVID-19, все эти требования существовали и раньше, ноне всегда исполнялись, в том числе потому, что частично были в зоне ответственности самих работников, которые сперва въезжали в Россию, а затем искали работу на стройках.

В настоящее время дефицит рабочих в строительной отрасли оценивается в 190 тыс. человек. Отчасти дефицит связан с закрытием границ, а отчасти с переходом некоторых мигрантов на другую работу в связи с полной или частичной приостановкой строек из-за пандемии. Ранее в Минстрое рассчитывали, что проблему решат безработные россияне: зарегистрированных на бирже труда граждан призывали идти работать на стройки, но популярностью этот вариант трудоустройства не пользовался, несмотря на существенный рост зарплаты строителей. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в начале года средняя зарплата в отрасли по стране составляла 50 тыс. рублей, а сейчас доходит до 80-90 тыс. рублей. Также Хуснуллина признавал, что из-за оттока мигрантов со строек, нехватка кадров в строительной отрасли начинает приобретать "угрожающие масштабы".

"Всегда есть спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, однако если держать в голове то, что у россиян работа завязана с престижем, они, скорее, останутся безработными- к тому же зачастую пособие по безработице рассматривается как некий дополнительный доход к незафиксированной занятости", - отметил старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер, говоря о невозможности замещения мигрантов безработными россиянами.

В свою очередь председатель комитета "Опоры России" по строительству Дмитрий Котровский заявил, что дефицит рабочих на стройках возник еще в марте, после отъезда рабочих, у которых закончились сроки пребывания в России. Котровский добавил, что рост цен на новое жилье в России отчасти связан именно с нехваткой мигрантов и дополнительными расходами в случае найма граждан России.

Однако, по мнению Юлии Флоринской из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, актуальные данные МВД о трудовых мигрантах не показывают явный дефицит рабочей силы. В прошлом году в России в это время находилось немногим более 4 млн трудовых мигрантов, а сейчас этот показатель сократился на четверть (до 3 млн мигрантов), чего "недостаточно, чтобы вызвать дефицит рабочих рук на стройках". Флоринская добавила, что причиной нехватки рабочих могут быть неподходящие условия труда. По ее мнению, если власти хотят упростить въезд для трудовых мигрантов, то им нужно подумать и о других лицах, которым требуется въехать в страну, например, об иностранных студентах.

Напомним, накануне некоторые эксперты заявили, что частично восполнить дефицит рабочих рук на стройках смогут женщины, которые с 1 января получат возможность работать по ранее запрещенным специальностям.