photobeginner / DepositPhotos Жители Москвы и Санкт-Петербурга активно бронируют коттеджи на новогодние праздники

photobeginner / DepositPhotos

Стоимость краткосрочной аренды коттеджей в Подмосковье и Ленинградской области на новогодние праздники в этом году выросла на 47% и составляет сейчас в среднем 9,5 тыс. рублей за ночь. В Московской области этот показатель вырос за год с 7,8 тыс. до 13 тыс. рублей, а в Ленинградской - с 5,4 тыс. до 8,4 тыс. рублей. Такие данные приводятся в исследовании сервиса Tvil.ru. В компании "Суточно.ру" считают, что аренда жилья в Подмосковье на праздники сейчас обойдется в среднем в 10 тыс. рублей в сутки (на 23% выше по сравнению с прошлым годом), а в Ленинградской области - 9,7 тыс. рублей (+14%).

Как отметили в "Суточно.ру", повышение цен на аренду не отпугнуло желающих. Так, в Подмосковье уже сдано 83% коттеджей, а в Ленинградской области - 76%. Также в компании подсчитали, что в этом году бронирование коттеджа на восемь человек на время праздников в этом году обходится в 30-55 тыс. рублей в Московской области и в 25-45 тыс. рублей в Ленинградской, пишет "Коммерсант".

В свою очередь глава сервиса DoubleYourRentalProfit.com Фарид Газизов заявил, что для бронирования на период с 29 декабря по 3 января в обоих регионах сейчас доступно только 10% коттеджей.

По словам гендиректора "Суточно.ру" Юрия Кузнецова, спрос на аренду загородной недвижимости в праздники в целом не отличается от прошлогоднего - общее количество бронирований выросло всего на 3%. При этом в Tvil.ru уточнили, что спрос на такую аренду со стороны больших компаний в обоих регионах вырос на 20%, тогда как популярность отелей упала на 14% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов, обычно загрузка загородных гостиниц на период празднования Нового года (30 декабря - 2 января) близка к полной, но в этом году она будет ниже. При этом он отметил, что объем бронирований в отелях будет зависеть от ограничений, связанных с пандемией коронавируса. На днях власти Московской области сообщили, что с 28 декабря по 15 января заселиться в отели в Подмосковье можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста или ИФА-анализа на COVID-19.