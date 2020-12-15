Квартиры на вторичном рынке в России в 2020 году подорожали в среднем на 16%. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией ЦИАН.

"Стоимость квадратного метра на вторичном рынке впервые преодолела отметку в 90 тыс. рублей. Средняя цена за год выросла на 16,1% - до 90,2 тыс. рублей. Рост цен оказался в два раза выше, чем в прошлом году", - приводит сообщение компании "Интерфакс".

В исследовании отмечается, что на рост цен на вторичном рынке повлияла программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. При этом новостройки почти по всей стране превзошли по цене вторичное жилье. "Только в 3 из 16 городов-миллионников стоимость квадратного метра на готовое жилье в среднем выше, чем на строящееся", - говорится в отчете.

Что же касается роста цен в крупнейших городах, то в Москве вторичное жилье за год подорожало на 12,6%, а в Санкт-Петербурге - на 13%. Снижение цен аналитики зафиксировали только в Орске и Воткинске.

"Вторичный рынок недвижимости, в отличие от сегмента новостроек, остался без субсидирования ипотечной ставки и вынужден был "выживать" в 2020 году самостоятельно. Однако оба сегмента первичного и вторичного рынка находятся в тесном взаимодействии - поэтому рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки привел и к удорожанию уже готового жилья", - пояснил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Напомним, в октябре в сервисе "Авито Недвижимость" сообщили, что спрос на вторичное жилье в России в третьем квартале 2020 года вырос на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 56,8% по сравнению со вторым кварталом.

Аналитики оценивали динамику спроса на вторичное жилье по числу реальных запросов контактов продавца, которые желающие купить квартиру направили продавцам на платформе с объявлениями о продаже жилья. По данным экспертов, самый большой всплеск спроса произошел в Москве, где за квартал спрос вырос на 101,1%, а по сравнению с третьим кварталом 2019 года - на 66,7%. Далее шли Саратов (+86,1% за квартал, +39,9% за год) и Санкт-Петербург (+83% за квартал, +48,6% в годовом выражении).