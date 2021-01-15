Почти 70% россиян хотели бы жить в частном доме

Moscow-Live / Николай Будишевский

Около 70% россиян хотели бы жить в частном доме. Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского телефонного опроса среди 1,6 тыс. респондентов, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу госкомпании "Дом.РФ".

Опрос показал, что в отдельной квартире проживают 64% россиян, а 28% проживают в доме или в его части. В идеале хотели бы жить в квартире 28%, а в индивидуальном доме (в том числе в коттеджном поселке или в таунхаусе) - 68% опрошенных. Выбор в пользу индивидуального жилья делают чаще всего люди среднего возраста (35-59 лет), в то время как более младшие и старшие возрастные категории считают предпочтительным жильем квартиру.

Те, кто предпочел бы изменить тип жилья, указывают в качестве основной проблемы смены места жительства финансовую (72,7%). Также 13,7% устраивает нынешнее жилье, а 12,9% сообщают, что частный дом требует постоянных вложений. Еще 8,1% хотели бы построить дом самостоятельно, но не имеют достаточного опыта, а у 7% члены семьи выступают против переезда.

Что же касается выборе места жительства наиболее важными факторами для россиян являются социальная инфраструктура в пешей доступности (56%), транспортная доступность (51,5%), территориальная расположенность (40,7%), а также качество постройки дома (39,9%). Также опрошенные обращают внимание на территориальное расположение - тихий, безопасный район, близость парков, прогулочных зон (41%), качество постройки дома (40%), хорошую экологию (36%), близость к месту учебы или работы (20%), благоустроенность приусадебного участка или придомовой территории (19%), близость к центру города (14%), передает РИА "Новости" .

"Результаты опроса свидетельствуют о том, что в стране огромный потенциал для роста спроса на индивидуальные дома - более 23 млн семей хотели бы переехать из квартиры в индивидуальное жилье. При этом реально готовы перебраться в частный дом в перспективе трех лет и считают, что располагают достаточными для этого средствами, по данным опроса, всего лишь 1,4 млн семей. Главная причина такого разрыва - низкое распространение ипотеки в секторе. Решить эту задачу мы сможем за счет развития районов комплексной застройки, где индивидуальные дома будут обеспечены современной, качественной инфраструктурой. Тогда банки охотнее станут выдавать кредиты на индивидуальное жилье, и ставки по ипотеке в сегменте снизятся", - заявил генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко.