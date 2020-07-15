Alberto Diaz Gutierrez / wikipedia.org Эрнесто Че Гевара, врач по образованию, стал одним из символов борьбы за освобождение народов Латинской Америки

Alberto Diaz Gutierrez / wikipedia.org

В аргентинском городе Росарио, расположенном примерно в 300 километрах от Буэнос-Айреса, на продажу выставили апартаменты, в которых в июне 1928 году появился на свет один из лидеров кубинской революции Эрнесто Че Гевара. Об этос сообщает CNN со ссылкой на аргентинское информационное агентство Telam.

Апартаменты площадью 200 квадратных метров расположены в историческом здании в престижном районе города. Это жилье пустовало с 2011 года и успело сменить нескольких владельцев. Какое-то время квартира использовалась в качестве площадки для различных культурных проектов. Купить апартаменты предлагается примерно за 400 тыс. долларов США, и, по словам нынешних владельцев, они уже получили несколько предложений о покупке этой квартиры.

For around $400,000, you can own the home where controversial Marxist revolutionary Ernesto "Che" Guevara was born, according to official Argentine news agency, Télam. https://t.co/3HynfsbzbX— CNN (@CNN) July 12, 2020

Эрнесто Че Гевара, врач по образованию, стал одним из символов борьбы за освобождение народов Латинской Америки. Добившись вместе с Фиделем Кастро победы революции на Кубе в 1959 году, Че Гевара решил продолжить борьбу за изменение порядка в других странах.

Че Гевара погиб 9 октября 1967 года в Боливии - местным военным его выдал крестьянин. Винтовка революционера вышла из строя, сам он был ранен. Че Гевара был расстрелян через несколько часов после пленения и тайно захоронен в боливийском городе Валье-Гранде. В 1997 году останки революционера были перезахоронены в мавзолее кубинского города Санта-Клара.