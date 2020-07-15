Количество ипотечных сделок в Москве выросло в 3,5 раза

Управление Росреестра по Москве в июне 2020 года зарегистрировано 8347 договоров ипотечного жилищного кредитования. По сравнению с маем этот показатель вырос в 3,5 раза (+255%), а по сравнению с июнем 2019 года рост составил 24%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В общей сложности за первое полугодие столичный Росреестром зарегистрировал 38 184 ипотечные сделки. Этот показатель оказался на 10% меньше, чем годом ранее.

"Июнь отыграл потерянные в апреле - мае позиции и даже превысил докарантинные показатели февраля. Так, рост по сравнению с маем составил 255%. При этом мы говорим об ипотеке жилого и нежилого фондов. Безусловным триггером на рынке ипотечного кредитования стала льготная ставка банков. Хотя еще в начале июня мы фиксировали 3 672 зарегистрированные сделки и лишь 1 256 ипотек под 6,5% годовых и менее. Уже за вторую половину месяца количество сделок увеличилось более чем вдвое. Причем июньский показатель текущего года стал максимальным по объему оформленных в первом месяце лета ипотек за последние 10 лет, преодолев порог в 8 тыс. договоров", - сообщил глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

Напомним, в начале июня сообщалось, что по итогам мая объем ипотечного кредитования в России вырос по сравнению с маем прошлого года. "По предварительной оценке, объем ипотечного кредитования в России достиг 205 млрд рублей, что на 8% больше, чем в мае 2019 года. За месяц банки выдали 87 тыс. кредитов (+1,4% к маю прошлого года)", - говорилось в совместном отчете госкомпании "Дом.РФ" и агентства Frank RG.

Аналитики отмечали, что драйвером роста выдачи ипотеки в мае стала программа льготных жилищных кредитов на новостройки под 6,5%. Так, в мае на нее пришлось около 20% всех выданных ипотечных кредитов.