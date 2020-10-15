Moscow-Live.ru Петербург стал абсолютным лидером по количеству льготных ипотек

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С мая этого года в России было оформлено более 86,7 тыс. сделок по покупке квартир в новостройках с использованием программы льготной ипотеки под 6,5%. Так, за май было оформлено 9,3 тыс. таких сделок, а в августе и сентябре этот показатель достиг 20 тыс. сделок в месяц. Об это сообщается на сайте Росреестра.

Абсолютным лидером среди регионов по количеству льготных ипотек стал Санкт-Петербург, где было заключено почти 12 тыс. таких сделок, что составляет почти 14% от общего объема льготных ипотек. На втором месте после Санкт-Петербурга идет Ростовская область (6,6 тыс. сделок). Далее следуют Краснодарский край (5,5 тыс.), Ленинградская (3,5 тыс.) и Воронежская области (3,5 тыс.) и Татарстан (3,5 тыс.). Москва с показателем 3,2 тыс. сделок оказалась на седьмом месте, пишет РБК.

Напомним, в конце апреля правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5%, утвердить которую ранее поручил Владимир Путин в рамках мер поддержки граждан и строительной отрасли в период эпидемии коронавируса.

Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о повышении максимальной суммы ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5%. "В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов - с 3 до 6 млн рублей", - говорил Мишустин.

Сейчас власти планируют продлить программу льготной ипотеки. Так, на днях стало известно, что Минфин России разработал проект постановления правительства о продлении действия программы льготной ипотеки до 31 декабря 2021 года. Также в Минфине предложили увеличить максимальную сумму кредитов, которые могут выдавать банки по этой программе, с нынешних 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

14 октября президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года. "Действительно, эта мера популярная и востребована, и реально людей поддерживает. Она не должна прекратить свое функционирование, давайте продлим ее хотя бы до середины следующего года", - заявил Путин на совещании с членами правительства.