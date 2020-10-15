Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев считает, что в России можно снизить себестоимость строительства жилья за счет нескольких факторов. Об этом он заявил в интервью "Российской газете".

По мнению Якушева, прежде всего речь идет о снижении административных барьеров и уменьшении сроков строительства. "Чем дольше продолжается стройка, тем она дороже. Объект, который строится за год, гораздо дешевле, чем объект, который строится за два. Мы уже уменьшили количество обязательных требований на 30%. Минстрой работал с этим документом весь 2019 год", - напомнил министр.

Также Якушев отметил возможность снижения себестоимости строительства на этапе технологического присоединения к сетям. "Здесь тоже есть большой запас, за счет которого можно удешевить стоимость квадратного метра. Большая история связана с регуляторикой. С этим надо разбираться вместе с ресурсоснабжающими организациями. И это мы будем делать буквально в ближайшем будущем", - заявил глава Минстроя.

Наконец, министр заявил, что стройки будут обходиться дешевле в случае снижения стоимости земельных участков под ними. "Цены на землю достаточно сильно влияют на себестоимость. У нас большие планы по вовлечению в оборот федеральных земель, которые сегодня неэффективно используются. Здесь мы видим очень большой резерв, потому что по факту это земля, которая практически бесплатно может быть передана под застройку", - подытожил Якушев.

По его словам, затраты на участок составляют примерно 8% от стоимости строительства. В сочетании с двумя другими факторами себестоимость возведения жилья может уменьшиться более чем на 8%.

Напомним, 1 августа в России вступило в силу постановление правительства о переводе 30% обязательных требований к безопасности зданий, предусмотренных в ГОСТах и СНиПах, в разряд рекомендаций. Согласно тексту постановления, актуализированный перечень стандартов и сводов правил, применение которых обязательно для обеспечения безопасности зданий и сооружений, содержит 7 тыс. требований вместо прежних 10 тыс. Список был сокращен за счет избыточных и дублирующих друг друга правил.

"Сокращенный перечень позволит в полной мере соблюсти положения основополагающего технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного в 2009 году. В то же время действие нового документа не будет распространяться на проекты, начатые до его вступления в силу. Это избавит застройщиков и проектировщиков от необходимости проходить повторную государственную экспертизу", - отмечали в правительстве.

В середине мая президент России Владимир Путин потребовал от правительства навести порядок в ведении строительной документации, чтобы ускорить процессы сооружения различных объектов. Об этом он заявил, на совещании, посвященном открытии медцентров Минобороны в регионах.

"Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы, "хрипы" и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок!" - заявил Путин.

В конце августа вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что кабмин планирует продолжить работу по снижению административных барьеров в строительстве и упростить еще 2-3 тыс. строительных норм. "Мы отменили обязательные требования в области СНИПов и ГОСТов. На сегодня из 10 тыс. у нас 3 тыс. стали рекомендательными, а оставшиеся 7 тыс. мы практически все рассмотрели, и на 90% переработали, упростили и сделали максимально приближенными к современным требованиям. При этом работа на этом не останавливается, мы еще планируем 2-3 тыс. норм привести в соответствие", - сказал Хуснуллин.