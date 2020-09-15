Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина Генпрокуратура России не установила нарушений в деятельности госкомпании "Дом.РФ" для прокурорского реагирования при предоставлении бюджетных инвестиций на завершение долгостроев обанкротившегося застройщика "Су-155"

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

Генпрокуратура России не установила нарушений в деятельности госкомпании "Дом.РФ" для прокурорского реагирования при предоставлении бюджетных инвестиций на завершение долгостроев обанкротившегося застройщика "Су-155". Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.

"Нарушений в деятельности АО "Дом.РФ", требующих принятия мер прокурорского реагирования, не установлено", - сообщили в Генпрокуратуре, уточнив, что в ходе рассмотрения обращения Счетной палаты были проанализированы сведения и материалы по вопросу расходования средств, выделенных на завершение строительства объектов группы компаний "Су-155".

Проверка установила, что финансирование направлялось на цели завершения строительства объектов группы компаний "Су-155", в том числе на оплату выполненных работ поставщиками, исполнителями, подрядчиками. "В результате указанных мероприятий в 2016-2019 годах сдано 124 многоквартирных жилых дома группы компаний "Су-155", восстановлены права более 27 тыс. обманутых дольщиков", - говорится в сообщении Генпрокуратура.

Напомним, о том, что Генпрокуратура начала проверку в отношении госкомпании "Дом.РФ" в связи с направленным ранее обращением Счетной палаты по фактам наличия признаков коррупции "при предоставлении в 2018-2019 годах АО "Дом.РФ" бюджетных инвестиций в размере 11,8 млрд руб. на достройку объектов обанкротившейся группы компаний "СУ-155" стало известно в июле.

Ранее в ходе анализа результативности обеспечения прав дольщиков аудиторы Счетной палаты установили, что к концу 2018 года на достройку домов "Су-155" требовалось 11,4 млрд рублей. Это финансирование предполагалось обеспечить за счет выделения 7,8 млрд рублей из федерального бюджета и доходов от продажи свободных помещений в недостроенных домах. "Дом.РФ" получила бюджетные средства и заключила с Минстроем и Росимуществом договор о завершении строительства 38 домов. Но в Счетной палате пришли к выводу, что на момент заключения договора 13 домов уже были введены в эксплуатацию.

В конце прошлого года на достройку объектов "Су-155" выделили еще 4 млрд рублей. Деньги должны были быть потрачены на усиление несущих монолитных конструкций в двух незавершенных домах, а о доходах от продажи помещений в домах речь уже не шла. Также, по новому договору госкомпании с ведомствами часть полученных средств должна была пойти на "финансирование иных расходов" дочерних компаний "Дом.РФ". О какой именно сумме шла речь, не уточнялось, а в договоре были перечислены уже 40 незавершенных домов, хотя 37 из них уже были построены.

В пресс-службе "Дом.РФ" утверждали, что все действия по достройке объектов "СУ-155" осуществлялись в соответствии с планом, утвержденным правительством.

Один из крупнейших российских строительных холдингов "СУ-155" в 2015 году объявил о неспособности завершить свои проекты. На тот момент компания имела обязательства перед тысячами дольщиков и пайщиков в 14 регионах России. Изначально достройкой объектов "Су-155" занимался банк "Российский капитал", а в 2017 году он вошел в структуру "Дом.РФ" (тогда компания называлась АИЖК) и получил название "Банк "Дом.РФ". Ранее в Счетной палате отмечали, что банк не выстроил эффективной системы контроля стоимости достройки объектов группы компаний "СУ-155" и способствовал созданию непрозрачной системы формирования доходов от строительства. В августе 2019 года аудиторы, получив разъяснения, сняли с контроля представления, принятые в отношении руководителей "Дом.РФ" и банка "Дом.РФ".