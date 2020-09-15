Минпромторг Денис Мантуров

Минпромторг

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара Федоровна Мантурова владеет элитным поместьем в Подмосковье, стоимость которого составляет около 5 млрд рублей. Об этом пишет газета "Собеседник".

Речь идет о даче в яхт-гольф-клубе "Пирогово" на Клязьминском водохранилище. На участке площадью 2,5 гектара расположены гостевой дом площадью 1500 квадратных метров и хозблок, а весной этого года на кадастровый учет был поставлен и главный дом площадью свыше 4 тыс. квадратных метров. Его проектированием и строительством, которое началось еще при жизни отца Дениса Мантурова Валентина (он скончался в начале прошлого года) занималась итальянская компания "Пагано", которая специализируется на возведении эксклюзивных деревянных особняков класса люкс. Стоимость услуг этой компании начинается от 5 тыс. евро за квадратный метр. Таким образом, только строительство главного дома обошлось родителям министра более чем в 2 млрд рублей. С учетом стоимости земли в элитном поселке дачу можно оценить примерно в 5 млрд рублей.

Сам Денис Мантуров является владельцем дома, расположенного рядом с поместьем матери. В мае Тамара Мантурова переписала на него одноэтажный 454-метровый коттедж, построенный той же итальянской фирмой, которым ранее владел глава администрации президента Антон Вайно (с ним министр дружит семьями).

В марте мать Дениса Мантурова также переписала на сына еще один особняк, доставшийся ей в наследство от покойного супруга. Это дом площадью 3076 квадратных метров, расположенный в центре Геленджика.

Денис Мантуров задекларировал за 2019 год наибольший доход среди членов правительства - в декларации указано, что он заработал свыше 586 млн рублей, почти на 143 млн рублей больше, чем годом ранее. В 2018 сообщалось, что в Геленджике к 2022 году собираются построить новую гостиницу с акватермальным комплексом и круглогодичными бассейнами, мариной для яхт и морским пассажирским портом. Инвестором строительства выступит ООО "Морской порт Геленджик", владельцами которого являются три юрилица - ЗАО "Геленджикский морской порт", АО "ТРК Инвест" и ООО "Дабл-Ю Эс Кэпитал Венчурс". По данным СПАРК, "Геленджикский морской порт" через цепочку компаний контролируется ООО "Финансовые системы" и ООО "Финансовые инвестиции", которыми владели Валентин Мантуров и Станислав Чемезов (полный тезка сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова). После смерти отца главы Минпромторга его доля досталась жене. Ее совокупный размер доли в уставном капитале компаний составляет около 4 млрд рублей.

Недавно стало известно, что семья Дениса Мантурова владеет пятизвездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Рыночная стоимость Chekhoff Moscow Hotel составляет сейчас 1,8-2,2 млрд рублей. Также родственникам министра принадлежит четырехзвездочный отель "Приморье Grand Resort Hotel" на 167 номеров в Геленджике.