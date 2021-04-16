Росреестр планирует сделать бесплатными выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) для собственников объектов. Об этом сообщил 16 апреля глава ведомства Олег Скуфинский.

"У нас есть пакет предложений, который связан с тем, чтобы выписка стала бесплатной для собственников. <...> Инициатива подлежит согласованию со всеми профильными ведомствами, в том числе с Минфином. В настоящее время идет работа над законопроектом. Росреестр планирует завершить работу над законопроектом в 2021 году", - сказал Скуфинский (цитата по ТАСС).

По его словам, сперва получать выписки бесплатно смогут собственники на свои объекты, а в будущем предполагается сделать выписки бесплатными для всех физических лиц. Позднее эта услуга может стать бесплатной и для юридических лиц. При этом количество видов выписок планируется сократить с 11 до двух.

Скуфинский уточнил, что сейчас плата за выписки приносит Росреестру около 2,5 млрд рублей в год, и за счет этих средств финансируется работа ведомства. "Если мы делаем выписку бесплатной, то нужно смотреть, за счет каких источников мы эту доходную часть компенсируем", - добавил он, отметив, что внедрение новых сервисов Росреестра до 2024 года включительно может принести более 300 млрд рублей дополнительного вклада в экономику страны.

Напомним, на днях сообщалось, что в Счетной палате признали неэффективной модернизацию программного обеспечения Единого государственного реестра недвижимости и указали на необходимость существенной доработки более чем половины подсистем этой федеральной государственной информационной системы (ФГИС) Росреестра.

"Всего с 2014 по 2020 год Росреестр израсходовал по контрактам на разработку и модернизацию программного обеспечения ЕГРН 1,6 млрд рублей. Кроме того, дополнительные средства направлены на аренду вычислительных мощностей Ростелекома. При этом больше половины функциональных подсистем ФГИС ЕГРН требуют существенной модернизации", - говорится в отчете Счетной палаты.

В материалах отмечалось, что новая ФГИС ЕГРН должна была быть запущена до 1 января 2017 года, но этот запуск был формальным - на практике внедрение системы в регионах было завершено лишь в конце 2020 года. В Счетной палате также указали, что семь подсистем ФГИС были созданы шестью разными разработчиками без единой архитектуры и графика работ. В результате для реальной эксплуатации системы потребовались существенные доработки. Помимо этого, аудиторы отметили, что Росреестр не запустил резервный Центр обработки данных (ЦОД) - по этой причине крупная авария в августе-сентябре 2018 года привела к приостановке работы ФГИС на две недели. В течение этого времени было невозможно получить выписку из ЕГРН и зарегистрировать объекты недвижимости. Резервный ЦОД в итоге был запущен только в 2019 году.

В Росреестре не стали спорить с выводами Счетной палаты и сообщили, что ведомство работает над ошибками. "Все указанные Счетной палатой замечания учтены. Отмечу, что за 2020 год в единую информационную систему перенесено более 70% всего объема информации в ЕГРН. Мы работаем над повышением отказоустойчивости и катастрофоустойчивости ЦОДов (...) Сейчас Росреестр проводит реинжиниринг бизнес-процессов, направленный на решение конкретных жизненных ситуаций наших потребителей", - комментировал выводы аудиторов Олег Скуфинский.