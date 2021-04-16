В рамках запущенной год назад программы льготной ипотеки под 6,5% годовых банки выдали заемщикам по всей России около 450 тыс. кредитов. Об этом заявили в Минстрое со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Сейчас можно сказать, что программа оказалась крайне востребованной. За год банки выдали почти 450 тыс. кредитов на 1,337 трлн рублей. Согласно данным, "Дом.РФ" средняя площадь жилья, купленного по льготной ипотеке, составляет около 50 квадратных метров", - приводит слова Хуснуллина "Интерфакс" .

"Мы видим, что программа льготной ипотеки оказалась очень практически во всех регионах страны. Только в 2021 году выданы почти 100 тысяч кредитов на сумму 335 млрд рублей, средний размер кредита составляет около 3 млн рублей", - отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Всего в первом квартале 2021 года российские банки выдали заемщикам 418 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 1,2 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных ипотечных кредитов в денежном выражении вырос почти в 1,5 раза.

Напомним, правительство приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% в конце апреля прошлого года. Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке. В конце июня правительство повысило максимальные суммы ипотечных кредитов по программе с 8 до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 до 6 млн рублей для жителей других регионов.

В октябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года.

Центробанк неоднократно предупреждал о рисках перегрева рынка из-за программы льготной ипотеки и планов ее продления, но в конце января стало известно , что в ЦБ согласились с планами правительства продлить программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года с рядом условий. В середине февраля Эльвира Набиуллина сообщила , что Центробанк выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5% с возможным сохранением программы в отдельных регионах с дефицитом предложения жилья.

В конце марта Марат Хуснулин заявил, что правительство примет решение о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% отдельно по каждому региону к 1 июля 2021 года. "Там, где спрос перегрет, мы не будем делать льготную ипотеку, пока не появится достаточный объем предложения. Пока подход у нас такой. Мы с Центробанком изучаем, и до 1 июля мы, Минстрой, Центробанк выработаем решение по каждому региону, скорее всего, отдельно", - отметил Хуснуллин.

Ключевой задачей вице-премьер назвал обеспечение роста объемов жилищного строительства в России, чтобы не допустить роста цен на жилье из-за дефицита предложения. Между тем льготную ипотеку называют одним из факторов роста цен на квартиры в новостройках за последние месяцы.