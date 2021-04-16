Связанная с мэрией Москвы компания купила апартаменты в "Москва-Сити" за 1,1 млрд рублей

АГН "Москва" / Кирилл Зыков

АО "Центральная топливная компания" (принадлежит департаменту городского имущества Москвы через компанию "Развитие активов") за 1,1 млрд рублей купило 1,6 тыс. квадратных метров на 93-м и 94-м этажах башни "Федерация" в деловом центе "Москва-Сити". Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Из документов следует, что компания приобрела в восточном корпусе башни три помещения, включая двухуровневые апартаменты площадью 719 квадратных метров. По договору стоимость сделки составила 1,3 млрд рублей, но 20% от суммы продавец (ЗАО "Башня Федерация") заплатит в казну в виде НДС, пояснил управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Несмотря на название, "Центральная топливная компания" в основном занимается инвестированием и сделками с недвижимостью. Именно через нее и ее дочерние общества Москва покупает нужные городу активы. Так, в 2012 году компания приобрела канал "Московия", а в 2019 году ее "дочка" "МежРегионРазвитие" купила бывшее здание Минэкономразвития на Триумфальной площади в Москве, которое сейчас занимает столичный городской департамент по архитектуре и градостроительству.

Отметим, что апартаменты, расположенные выше 90-го этажа "Федерации", позиционируются как "платиновые". Высота потолков в них составляет от 5,5 метра, а воздух для вентиляции помещений забирается на высоте 325 метров. Эти площади могут использоваться как апартаменты или в качестве "помещений свободного назначения", включая офисы или площадки для мероприятий.

"Сейчас в "Москва-Сити" есть недостаток качественных видовых VIP-офисов, на этот сегмент есть запрос; думаю, эти апартаменты будут использованы как раз для офиса", - заявил директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев. К недостаткам помещения он отнес сравнительно долгое время подъема на лифтах с пересадкой.

Столичной мэрии в "Москва-Сити" уже принадлежат 55 тыс. квадратных метров офисов в башне "Око". Эти площади были куплены у Capital Group в 2016 году, и в настоящее время их занимают департаменты городского имущества, транспорта, торговли и услуг и другие учреждения. В прошлом году столичные власти арендовали 6 тыс. квадратных метров в башне "Империя" для размещения сотрудников департамента информационных технологий Москвы.

Напомним, в марте сообщалось , что в башне "Федерация Восток" за 2,1 млрд рублей были полностью проданы два этажа общей площадью 2,3 тыс. квадратных метров. Эта сделка стала крупнейшей в истории локального рынке. По данным источников, в сделку вошли девять апартаментов площадью от 156 до 456 квадратных метров, расположенные выше 90-го этажа.