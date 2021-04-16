Согласно обнародованным 16 апреля декларациям депутатов Госдумы и членов Совета Федерации о доходах и имуществе за 2020 год, зарубежная недвижимость есть в собственности или пользовании у 13 депутатов и пяти сенаторов. По сравнению с 2019 годом эти показатели практически не изменились.

Так, из документов следует, что недвижимостью в Испании среди депутатов владеют единороссы Константин Затулин, Андрей Барышев, Александр Брыксин и Аркадий Пономарев. Недвижимость в этой стране также задекларировали глава комитета по делам национальностей, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев ("Справедливая Россия"), передает ТАСС.

Кроме того, депутат Владимир Блоцкий ("КПРФ") задекларировал жилой дом в Великобритании и земельный участок. У Татьяны Кривенко и Владислава Третьяка ("Единая Россия") в собственности есть квартиры в Латвии, а у Юрия Олейникова ("Единая Россия") - недвижимость в Болгарии. Депутат Сергей Крючек ("Справедливая Россия") задекларировал квартиру на Украине, а Отари Аршба ("Единая Россия") - долю в квартире в Грузии. Наконец, Рифату Шайхутдинову (не входит во фракции) принадлежит хутор в Финляндии, а депутату Александру Ярошуку ("Единая Россия") - дом в Белоруссии. Из декларации депутата Сергея Вострецова ("Единая Россия") пропала недвижимость в Болгарии.

Что же касается зарубежной недвижимости сенаторов, то представляющий в Совете Федерации Тульскую область Дмитрий Савельев указал, что пользуется жилым домом в Великобритании. Дом и участок в Германии совместно с мужем (первый заместитель гендиректора "Росатома" Кирилл Комаров) имеет сенатор от Удмуртии Любовь Глебова. Помимо этого, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, представитель Красноярского края Андрей Клишас задекларировал дачный участок и дом в Швейцарии, а воронежский сенатор Сергей Лукин - половину квартиры в Черногории. Наконец, сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов - сезонные апартаменты в Болгарии.

Напомним, действующее законодательство не запрещает депутатам и чиновникам иметь недвижимость за границей. Внести такую поправку предлагалось в Конституцию, но в итоге это предложение ряда оппозиционных депутатов в перечень поправок не вошло. По данным СМИ, это было связано с тем, что в случае принятия поправки многим госслужащим и парламентариям пришлось бы уйти со своих постов.