В Госдуму внесли законопроект о "гаражной амнистии"

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак 16 декабря внесли в Госдуму законопроект о так называемой "гаражной амнистии". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу думского комитета. Предполагается, что "гаражная амнистия" будет действовать до 1 января 2026 года.

Как отметил Крашенинников, этот законопроект был "разработан с целью создания правовых условий для оформления прав граждан на такие объекты недвижимости, как гаражи". Документ описывает механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года). В законопроекте определен перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. Помимо этого, документ предусматривает одновременный государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности на возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса гараж и на земельный участок под таким гаражом.

Крашенинников уточнил, что граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объектов, поскольку он будет проводиться органом МСУ. Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину, передает РИА "Новости".

В законопроекте также указано, что органы МСУ смогут согласовывать размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства без предоставления земельных участков. Речь идет о гаражах, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В свою очередь Турчак отметил, что "единороссы" будут добиваться, чтобы законопроект о "гаражной амнистии" был принят уже в весеннюю сессию.

"Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы, чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры", - пояснил Турчак (цитата по "Интерфаксу").

Напомним, в июле глава правительства Михаил Мишустин пообещал поддержать законопроект о "гаражной амнистии". "У нас 1,4 млн земельных участков под гаражами, примерно такая цифра. И у нас где-то 37 тысяч официально зарегистрированных гаражных кооперативов. Конечно, все хотят справедливости. Законопроект подготовлен, что касается меня, то я лично его будут поддерживать, потому что это восстановление справедливости, если у человека был гараж, то нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил", - сказал Мишустин.