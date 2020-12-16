В Вашингтоне продали таунхаус, в котором жил будущий президент Джон Кеннеди

В Вашингтоне за 4,2 млн долларов продали выставленный на продажу в феврале этого года таунхаус, в котором некоторое время жил 35-й президент США Джон Кеннеди, убитый в Далласе в ноябре 1963 года. Имя покупателя дома не раскрывается, а итоговая сумма сделки оказалась почти на 0,5 млн долларов ниже изначальной цены продажи, пишет Mansion Global.

В этом кирпичном доме, расположенном в районе Джорджтаун, Кеннеди жил со своей сестрой Юнис с 1949 по 1951 год, когда был конгрессменом. Здание площадью около 433 квадратных метров было построено около 1800 года. В 2007 году дом был реконструирован по проекту архитектора Ричарда Фостера.

В четырехэтажном таунхаусе имеется три спальни, две ванные комнаты, кухня с современной бытовой техникой, терраса с мягкой мебелью и небольшая пристройка-гараж. В доме также имеется библиотека с камином, в которую ведет парадная лестница, отделанная деревянными панелями, пишет РБК. Именно в этом доме будущий президент США познакомился с Жаклин Бувье, которая впоследствии стала его женой.

Небольшой видеообзор дома был опубликован в марте на YouTube-канале Sotheby's International Realty.

Напомним, в 2018 году в Вашингтоне за 43 млн долларов продали особняк в пригороде на берегах реки Потомак, в котором в молодости жила Жаклин Кеннеди (Бувье). Дом тогда приобрело правительство Саудовской Аравии для размещения официальных делегаций Саудовской Аравии во время визитов в США.

Это поместье площадью свыше 2,1 тыс. квадратных метров было построено примерно в 1919 году, в нем насчитывается девять спален, 11 ванных комнат, закрытый и открытый бассейны, теннисный корт, крытый павильон с кухней, спортзалом и раздевалками, а также гараж на четыре автомобиля. Дом расположен на участке площадью 2,3 гектара.

Будущая первая леди США и одна из самых популярных женщин своего времени переехала в этот дом в Маклине в 13-летнем возрасте после того, как ее мать вышла замуж за наследника американской нефтяной компании Standard Oil Хью Д. Очинклосса.