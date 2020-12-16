Столичные власти заявили о нехватке 10 тыс. рабочих на городских стройках

Нехватка рабочих на строительных площадках Москвы в декабре составляет порядка 10 тыс. человек. Об этом сообщил 16 декабря глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Сейчас на наших строительных площадках работают 60-65 тыс. строителей, это наши контрагенты департамента строительства. Непосредственно в декабре нам не хватает около 10 тыс. строителей. Это очень важный вопрос для нас, мы его решаем", - сказал Загрутдинов (цитата по ТАСС).

По его словам, Москва каждый год сталкивается с нехваткой рабочих на стройках, но в этом году ситуация обострилась из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пишет РБК. В качестве возможных решений проблемы дефицита кадров Загрутдинов перечислил использование новых технологий, повышение производительности труда, повышение зарплаты и популяризацию строительных специальностей. "Также мы ведем полномасштабную программу по привлечению специалистов из субъектов", - добавил чиновник.

Напомним, на днях Минстрой внес в правительство предложения по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках. При этом серьезном упрощении въезда трудовых мигрантов, дефицит которых возник на стройках из-за закрытия границ в условиях пандемии, речи не идет. В Минстрое предложили разрешить ввоз мигрантов только организациям, гарантирующим обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля (получение заключения об отсутствии у мигрантов COVID-19 по итогам исследования методом ПЦР). Кроме того, принимающая сторона должна организовать место постоянного проживания для работников, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. От самих мигрантов требуют получить патент на работу в России.

За исключением анализов на COVID-19, все эти требования существовали и раньше, но не всегда исполнялись, в том числе потому, что частично были в зоне ответственности самих работников, которые сперва въезжали в Россию, а затем искали работу на стройках.

В настоящее время дефицит рабочих в строительной отрасли оценивается в 190 тыс. человек. Отчасти дефицит связан с закрытием границ, а отчасти с переходом некоторых мигрантов на другую работу в связи с полной или частичной приостановкой строек из-за пандемии.

Ранее некоторые эксперты заявили, что частично восполнить дефицит рабочих рук на стройках смогут женщины, которые с 1 января получат возможность работать по ранее запрещенным для женщин специальностям.