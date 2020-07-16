Минвостокразвития в соответствии с поручением вице-премьера РФ Юрия Трутнева подготовило законопроект, позволяющий гражданам бесплатно получить земельные участки в Арктической зоне страны для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности по аналогии с "дальневосточным гектаром"

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский Речь идет о внесении соответствующих поправок в закон, определяющий порядок выдачи участков на Дальнем Востоке. Получить участок можно будет только на сухопутной территории Арктики. Она полностью охватывает Мурманскую область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также включает 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республик Коми и Карелия

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

Минвостокразвития в соответствии с поручением вице-премьера РФ Юрия Трутнева подготовило законопроект, позволяющий гражданам бесплатно получить земельные участки в Арктической зоне страны для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности по аналогии с "дальневосточным гектаром". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о внесении соответствующих поправок в закон, определяющий порядок выдачи участков на Дальнем Востоке. Получить участок можно будет только на сухопутной территории Арктики. Она полностью охватывает Мурманскую область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также включает 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республик Коми и Карелия. Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии под действие поправок не подпадут, поскольку там земля уже выдается в рамках программы "Дальневосточный гектар". Предполагается, что власти каждого субъекта, по согласованию с общественным советом Арктической зоны, будут решать, какие территории подходят для предоставления участков.

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктической зоне https://t.co/ONlwpKOwgk pic.twitter.com/y19C3v85Ko— Hibiny.com (@hibiny_com) July 15, 2020

"Опыт распространения упрощенного механизма получения земли на Дальнем Востоке показал его простоту, эффективность и востребованность. Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий - соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов", - заявил Трутнев.

"В последние годы у нас существенно выросли объемы индивидуального жилищного строительства, многие северяне стремятся строить частные дома. Это точно послужит фактором привлечения новых жителей в Арктику, в том числе и для ведения малого бизнеса. Особенно, если учесть "арктические льготы" для бизнеса и беспрецедентное снижение налоговых ставок для представителей малого и среднего предпринимательства на три года, которые мы приняли в этом году на региональном уровне", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Право на получение земельных участков в первые полгода действия закона на территории Арктики получат иметь граждане, зарегистрированные в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях, а по истечении этого периода такое право появится у любого гражданина России, а также у участника программы добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Получить бесплатно можно будет участок земли площадью до 1 гектара сроком на 5 лет. Затем землю можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать участки можно будет для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности.