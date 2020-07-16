Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Генпрокуратура начала проверку госкомпании "Дом.РФ" из-за подозрений Счетной палаты по поводу расходов на достройку объектов "Су-155"

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Генпрокуратура начала проверку в отношении госкомпании "Дом.РФ" в связи с направленным ранее обращением Счетной палаты по фактам наличия признаков коррупции "при предоставлении в 2018-2019 годах АО "Дом.РФ" бюджетных инвестиций в размере 11,8 млрд руб. на достройку объектов обанкротившейся группы компаний "СУ-155". Об этом говорится в промежуточном ответе Генпрокуратуры на обращение ведомства.

Как пишет РБК, в документе не уточняется, в отношении каких лиц или компаний ведется эта проверка. Ранее в ходе анализа результативности обеспечения прав дольщиков аудиторы Счетной палаты установили, что к концу 2018 года на достройку домов "СУ-155" требовалось 11,4 млрд рублей. Это финансирование предполагалось обеспечить за счет выделения 7,8 млрд рублей из федерального бюджета и доходов от продажи свободных помещений в недостроенных домах. "Дом.РФ" получила бюджетные средства и заключила с Минстроем и Росимуществом договор о завершении строительства 38 домов. Но в Счетной палате пришли к выводу, что на момент заключения договора 13 домов уже были введены в эксплуатацию.

В конце прошлого года на достройку объектов "СУ-155" выделили еще 4 млрд рублей. Деньги должны были быть потрачены на усиление несущих монолитных конструкций в двух незавершенных домах, а о доходах от продажи помещений в домах речь уже не шла. Также, по новому договору госкомпании с ведомствами часть полученных средств должна была пойти на "финансирование иных расходов" дочерних компаний "Дом.РФ". О какой именно сумме шла речь, не уточнялось, а в договоре были перечислены уже 40 незавершенных домов, хотя 37 из них уже были построены.

В пресс-службе "Дом.РФ" утверждают, что все действия по достройке объектов "СУ-155" осуществлялись в соответствии с планом, утвержденным правительством. "Учитывая масштабность задачи, следует отметить, что руководством банка "Российский капитал" была реализована огромная работа по решению данной проблемы. А полученный опыт по восстановлению прав дольщиков "СУ-155" лег в основу механизмов работы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства", - сообщили в компании. Представитель "Дом.РФ" добавил, что Генпрокуратура ранее запросила позицию госкомпании относительно выводов Счетной палаты и получила все ответы и необходимые материалы. В "Дом.РФ" считают, что проверку в отношении компании Генпрокуратура не ведет.

Наконец, в госкомпании сообщили, что деньги от продажи помещений в домах "СУ-155" полностью пошли на достройку других объектов группы. Включение в договоры объектов, которые уже были достроены, в "Дом.РФ" объясняли тем, что по ним не были завершены расчеты с подрядчиками.

Упомянутый банк "Российский капитал" изначально занимался достройкой объектов "Су-155", а в 2017 году вошел в структуру "Дом.РФ" (тогда компания называлась АИЖК) и получил название "Банк "Дом.РФ". Ранее в Счетной палате отмечали, что банк не выстроил эффективной системы контроля стоимости достройки объектов группы компаний "СУ-155" и способствовал созданию непрозрачной системы формирования доходов от строительства. В августе 2019 года аудиторы, получив разъяснения, сняли с контроля представления, принятые в отношении руководителей "Дом.РФ" и банка "Дом.РФ".

Напомним, один из крупнейших российских строительных холдингов "СУ-155" в 2015 году объявил о неспособности завершить свои проекты. На тот момент компания имела обязательства перед тысячами дольщиков и пайщиков в 14 регионах России.