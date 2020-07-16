Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров Штраф за нарушение режима тишины в многоквартирных домах может составить до 50 тыс. рублей

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Госдума осенью планирует рассмотреть законопроект, предполагающий штрафы до 50 тыс. рублей за нарушение режима тишины в жилых многоквартирных домах. Об этом сообщил 16 июля член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в интервью "Парламентской газете".

Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму в конце мая. Под нарушением тишины в документе понимается совершение действий, в результате которых звуки, чей источник находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилом помещении, явно ощущается за его пределами. В то же время не считаются нарушением тишины звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека (плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе и другие), а также спасательные, аварийно-восстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.

"Сейчас получается, что собственник жилого или нежилого помещения не несет никакой ответственности за покой соседей. Некоторые регионы устанавливают правила на своих территориях, но они везде разные, а где-то их и вовсе нет. В итоге у нас нет единой системы, и поэтому у органов правопорядка отсутствуют механизмы реагирования на такие нарушения, в том числе механизмы их фиксации. Подготовленный законопроект устраняет эти недочеты", - сказал Выборный, подчеркнув, что ответственность будет возлагаться на собственников квартир, даже если нарушения будут допускать квартиросъемщики.

"Спрашивать с квартиросъемщика крайне сложно - сегодня он живет в помещении, завтра уже съехал. А собственник там зарегистрирован, его можно идентифицировать. Но на квартиросъемщика можно воздействовать через того же собственника, который ему позвонит и скажет, что либо он выполняет правила, либо съезжает. Это будет гораздо эффективнее, чем если к жильцу станет стучаться сосед", - пояснил депутат.

В интервью Выборный затронул и тему штрафов за нарушение тишины. По его мнению, на федеральном уровне можно установить штраф от 3 до 10 тыс. рублей. При этом парламентарий отметил, что некоторые эксперты говорят о необходимости поднять верхнюю планку до 50 тыс. рублей, чтобы у правоохранителей была "серьезная вариативность в зависимости от конкретной ситуации".

Наконец, депутат отметил, что власти регионов смогут самостоятельно определять, в какое время жителям многоквартирных домов будет запрещено нарушать режим тишины.