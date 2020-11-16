Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Цены на долгосрочную аренду жилья в России не восстановились до докризисных значений

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России в настоящее время составляет 17,8 тыс. рублей. За минувший месяц этот показатель вырос на 0,6%, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость аренды снизилась на 1,7%. Для двухкомнатных квартир стоимость аренды упала на 1,5% и на 3% в годовом выражении - сейчас аренда двухкомнатной квартиры в городах-миллионниках в среднем обходится в 25,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные компании ЦИАН.

По мнению главы аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, ситуацию на рынке долгосрочной аренды можно назвать стагнацией. Попов считает, что восстановлению рынка мешает сохраняющийся во многих компаниях и вузах дистанционный режим работы и учебы, пишет "Коммерсант".

Если говорить об отдельных городах, то наибольший рост стоимости аренды аналитики зафиксировали в Уфе, где аренда однокомнатных квартир за месяц подорожала на 2,9% и составляет сейчас 14,7 тыс. рублей. Заметное падение цен в ЦИАН зафиксировали в Волгограде, где аренда однокомнатного жилья за месяц подешевела до 14,8 тыс. рублей (-4,3%) и Казани (17,7 тыс. рублей, -3,6%). В Москве аренда однокомнатной квартиры в среднем обойдется в 38,5 тыс. руб. в месяц, а двухкомнатной - в 56,3 тыс. рублей. За месяц эти показатели выросли на 2,9% и 1,1% соответственно.

Заместитель директора департамента аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова отметила, что арендаторы сейчас в среднем могут рассчитывать на скидку в 5% после торга, но ликвидные и непереоцененные объекты экономкласса пользуются спросом и сдаются без скидок. По ее словам, спрос на аренду в Москве на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом со второй половины октября снизился на 10% относительно значений сентября. Однако массового оттока арендаторов не наблюдается и не ожидается, отметила Полякова.

Алексей Попов полагает, что цены на долгосрочную аренду восстановятся докризисном уровне не ранее весны 2021 года. Но если власти снова введут ограничения из-за пандемии, цены могут пойти вниз.