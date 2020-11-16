Первичное жилье в Новой Москве подорожало на четверть

Стоимость квадратного метра первичной недвижимости в Новой Москве выросла за год на 25%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты исследования компании "Метриум".

"За прошедший год средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы выросла на 25%. Средняя квартира за этот же период стала дороже на 19%. Чтобы приобрести ее сейчас, покупателю придется потратить на 1,3 млн рублей больше, чем год назад", - говорится в отчете компании.

Год назад квадратный метр нового жилья в ТиНАО в среднем стоил 123,6 тыс. рублей, а сейчас этот показатель составляет 154,9 тыс. рублей. Только за третий квартал цены выросли на 9%. Средняя стоимость квартиры в Новой Москве сейчас оценивается в 8,33 млн рублей. При этом 98% выставленных на продажу квартир в новостройках приходится на Новомосковский административный округ. Общий объем предложения новых квартир в ТиНАО за третий квартал уменьшился на 1,9 тыс. объектов и составляет сейчас 7,3 тыс. квартир.

Причиной стремительного роста цен эксперты называют популярность программы льготной ипотеки под 6,5%. "Снижение ставок по ипотеке стимулировало продажи, прежде всего, в проектах комфорт- и бизнес-класса в Московском регионе. При этом ТиНАО интересен покупателям благодаря "столичному" уровню транспортной и сервисно-бытовой инфраструктуры и более демократичным ценам", - отметила коммерческий директор ГК "А101" Анна Боим.

"Поскольку внимание покупателей всегда сосредоточено на самых доступных и ликвидных вариантах, в продаже сохраняются более дорогие объекты. Это также влияет на показатель средней цены", - добавила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин заявил о необходимости предотвратить резкий рост цен на жилье, который может свести на нет эффект от программы льготной ипотеки под 6,5%. "С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю", - сказал он.

Ранее в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) сообщили, что повышению доступности программы льготной ипотеки 6,5% мешает рост цен на жилье в новостройках. Так, по данным госкомпании "Дом.РФ", россияне, купившие жилье по программе льготной ипотеки до конца августа, сэкономили 11,3% по сравнению с теми, кто взял займы под 8%. В ВТБ отмечали, что при ставке 6,5% заемщики также могут за пять месяцев компенсировать первоначальный взнос, который должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Однако осенью эффект экономии сошел на нет, считают в НРА. Уже к середине октября из-за высокого спроса цены в новостройках Москвы выросли на 10% по сравнению с концом апреля, в Санкт-Петербурге - на 17%, в регионах - в среднем на 7%.