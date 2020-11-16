Яндекс В июне компания представила первые детали проекта своей новой штаб-квартиры

Яндекс

Москомархитектура согласовала архитектурную концепцию новой штаб-квартиры компании "Яндекс", которую планируется построить на улице Косыгина в Гагаринском районе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Проект штаб-квартиры "Яндекса" станет еще одним примером реализации в Москве сложной, технологичной, современной архитектуры. Фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка, часть стен и атриум закроет витражное остекление. Кровля будет иметь сложный контур с эксплуатируемыми террасами вдоль фасада и на кровле", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Напомним, о покупке "Яндексом" участка площадью около 4 гектаров на улице Косыгина, 15, где расположено здание гостиницы "Корстон" (бывший "Орленок") стало известно в декабре 2018 года. Стоимость сделки составила 145 млн долларов без учета НДС. В конце апреля 2020 года проект застройки этой территории был выставлен на общественное обсуждение на портале "Активный гражданин" (местные жители возражали против обсуждения в такой форме и жаловались на невозможность принять участие в нем).

Из материалов, вынесенных на обсуждение, следовало, что на участке можно будет построить до 170 тыс. квадратных метров недвижимости, а максимальная высота здания составит 75 метров, что соответствует высоте "Корстона". В конце мая этого года в "Яндексе" сообщили, что строить новую штаб-квартиру компании будет девелопер MR Group.

В июне компания представила первые детали проекта своей новой штаб-квартиры. Проектированием здания занималось бюро PLP Architecture во главе с архитектором Ли Полисано. Также в работе над проектом участвовали российские бюро АПЕКС и РТДА.

Здание будущей штаб-квартиры "Яндекса" будет иметь несколько крыльев разной этажности: чем ближе к жилым домам, тем ниже. Его стены будут выполнены из стекла и титановых панелей. В здании обустроят два больших конференц-зала, образовательный комплекс и музей "Яндекса". Также в нем будут открыты кафе, рестораны, аптеки и т.д. Кроме того, на территории появится многоуровневый подземный паркинг.

Территория новой штаб-квартиры не будет огорожена, и посещать ее смогут все желающие. Так, возле офиса планируется обустроить общественное пространство, где можно будет заниматься спортом или гулять с детьми. Помимо этого, компания благоустроит территорию площадью около 2 гектаров между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича.

Сейчас "Яндекс" арендует в Москве 27 тыс. квадратных метров офисных площадей в бизнес-парке "Аврора" и 61 тыс. квадратных метров в БЦ "Красная роза". Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 года.